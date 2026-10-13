以色列北部炸彈爆炸　學生被波及致1死24傷

根據以色列緊急救援部門及軍方的說法，事故發生於以色列北部、靠近黎巴嫩邊境的地區。當時，學生與校方人員正參加年度戶外活動。爆炸發生後，救援人員迅速趕抵現場，並出動救護車、重症救護設備及直升機，將傷者送院治療。

以色列北部靠近黎巴嫩邊境的地區，於10月12日發生爆炸，一枚疑似未爆彈突然引爆，造成一名青少年死亡、24人受傷。事發時，一群學生正參加學校戶外活動。以色列軍方初步調查認為，爆炸可能涉及黎巴嫩武裝組織真主黨先前發射但未能引爆的彈藥；確切原因仍有待調查。

以色列軍方初步調查認為，爆炸可能由黎巴嫩真主黨先前遺留在當地的未爆彈藥引起，但仍不清楚相關彈藥於何時發射。警方已派遣爆炸物處理專家前往現場，釐清爆炸原因。

曾為以軍真主黨交火地區

報道指出，事發地區曾是以色列與真主黨交火的地區，部分火箭及導彈未能於落地時引爆，持續威脅當地居民安全。即使近期交火減少，這些未爆彈藥仍可能在多年後造成傷亡。

以色列警方表示，當局將檢視與事故相關的安全措施，並評估是否暫停當地學校的戶外活動。以色列教育部則對事故表示哀悼，並向罹難者家屬及傷者致意。

此外，以色列與黎巴嫩之間的停火進展仍然不順利。以色列持續對黎巴嫩境內部分地區發動攻擊，並表示目的是消除真主黨的軍事威脅；真主黨則曾向以色列發射火箭。