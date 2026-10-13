美國六旗樂園過山車意外1死多傷　目擊者：有人從高空墜落(有片)

美國佐治亞州六旗樂園過山車發生事故，造成1人死亡、多人受傷。有目擊者稱，看到一名男子在半空從座椅被甩出後墜落當場身亡(影片截圖)

美國佐治亞州六旗樂園（Six Flags Over Georgia）的過山車周一(12日)下午發生事故，造成1人死亡、多人受傷。有目擊者稱，看到一名男子在半空從座椅被甩出後墜落當場身亡。當局尚未公布事故原因，當地警方正在調查。

美媒報道，事發於周一下午約4時，地點位於佐治亞州首府亞特蘭大市以北約24公里郊區奧斯特爾的六旗樂園，有目擊者向當地媒體指，他們看到有一名男子玩過山車時，在半空從座椅被甩出，身體曾三度猛烈撞擊車廂與軌道結構，墜落到下方鬼屋屋頂當場身亡，另有多人受傷。航拍片段見到，事發後過山車車卡是向上爬升方向，工作人員協助在過山車的乘客沿樓梯落到地面。

樂園發言人表示，對事故深感悲痛，正與當地部門在事發後立即採取應對措施，並正全力配合調查工作。向遇難遊客的家人、朋友和親人致以深切慰問，現暫時關閉園區的所有類似遊樂設施。報道指，涉事的過山車於2006年投入營運，落差超過 60米，屬於「超級雲霄飛車」等級。