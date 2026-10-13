15歲少女「死亡」8小時復活　守靈儀式上從棺材裡坐起來(有片)

危地馬拉基切省一名15歲少女，早前因嚴重胸痛失去意識，送院途中被發現已無脈搏和呼吸，家屬只好悲傷地將她帶回家裡，安放進棺材，為她舉行守靈儀式，詎料她在「死」後8小時突然從棺材起來「復活」了。
綜合報道，事發於當地上周六(10日)在基切省薩卡普拉斯，15歲少女Yuleidy Ixcotoyac當天凌晨突然不適，父親連忙開車載她去醫院，但途中當父親檢查女兒情況時，發現她已經失去脈搏和呼吸，父親就認為女兒已經死亡。該父親沒有將女兒送到醫院進行檢查，而是將女兒「遺體」帶回家中，與家人開始準備葬禮。
少女「死」後未被送院檢查
然而就在守靈儀式期間，棺材裡發生了動靜，家人接近一看，Yuleidy竟然在郁動，她的父親急忙將她扶起，給她喝一點水後，就將她抱出棺材，當時，她已經在棺材裡躺了8小時。由於Yuleidy之前未被送醫檢查，因此不確認她當時的情況。她自己則表示，只記得暈倒之前，胸部感到劇烈疼痛，然後就失去意識，直到醒來後才聽家人說明情況，她感謝父母和所有關心她的人。
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