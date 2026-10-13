15歲少女「死亡」8小時復活　守靈儀式上從棺材裡坐起來(有片)

危地馬拉基切省一名15歲少女，早前因嚴重胸痛失去意識，送院途中被發現已無脈搏和呼吸，家屬只好悲傷地將她帶回家裡，安放進棺材，為她舉行守靈儀式，詎料她在「死」後8小時突然從棺材起來「復活」了。

綜合報道，事發於當地上周六(10日)在基切省薩卡普拉斯，15歲少女Yuleidy Ixcotoyac當天凌晨突然不適，父親連忙開車載她去醫院，但途中當父親檢查女兒情況時，發現她已經失去脈搏和呼吸，父親就認為女兒已經死亡。該父親沒有將女兒送到醫院進行檢查，而是將女兒「遺體」帶回家中，與家人開始準備葬禮。