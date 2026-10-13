男一口氣買50張同號碼彩券全中　捧走196萬元

美國南卡羅萊納州有一名男子憑著強烈直覺，買了50張號碼完全相同的彩券，結果幸運全數中獎，買得多中得多，最終捧走合共25萬美元(約196萬港元)獎金，成為當地熱門話題。這名幸運兒向彩券公司人員表示，以後不會再買這一組號碼。
綜合報道，來自南卡羅萊納州的男子，早前心血來潮，預感自己會中大獎，於是前往薩默維爾(Summerville)的多間便利商店，以每張1美元(7.8港元)的價格，購買50張選一款名為「Pick4」的彩券，選號皆為「0-5-0-0」。結果當晚正正開出他所選的號碼，因此50張彩券全部中獎。按每張彩券贏得5,000美元(約3.9萬港元)，他的獎金終高達25萬美元。南卡羅萊納州教育彩券局指出，該名幸運得主選擇匿名領獎，他低調受訪時笑稱：「我大概不會再買這組號碼了，我不認為自己還能幸運第二次。」
買多張相同號碼中獎非首次
「Pick 4」彩券玩法為玩家從0000至9999中選擇一組4位數，若與開獎號碼及順序完全吻合即為中獎，組合數共計1萬種，單張彩券的中獎機率為萬分之1(0.01%)。雖然中獎難度不低，但一次購買多張相同號碼並抱走巨額獎金的例子在美國並非首見，2022年6月維珍尼亞州一名女子Alicia Chapman曾一口氣購買54張相同彩券，最終奪下23.6萬美元(約185港元)；同年4月，另一名男子LarrySpeight以自家車牌號碼下注42張彩券，同樣全數中獎，抱走21萬美元(約164萬港元)獎金。
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