男子一口氣買50張同號碼彩券全中　捧走196萬元

美國南卡羅萊納州有一名男子憑著強烈直覺，買了50張號碼完全相同的彩券，結果幸運全數中獎，買得多中得多，最終捧走合共25萬美元(約196萬港元)獎金，成為當地熱門話題。這名幸運兒向彩券公司人員表示，以後不會再買這一組號碼。

綜合報道，來自南卡羅萊納州的男子，早前心血來潮，預感自己會中大獎，於是前往薩默維爾(Summerville)的多間便利商店，以每張1美元(7.8港元)的價格，購買50張選一款名為「Pick4」的彩券，選號皆為「0-5-0-0」。結果當晚正正開出他所選的號碼，因此50張彩券全部中獎。按每張彩券贏得5,000美元(約3.9萬港元)，他的獎金終高達25萬美元。南卡羅萊納州教育彩券局指出，該名幸運得主選擇匿名領獎，他低調受訪時笑稱：「我大概不會再買這組號碼了，我不認為自己還能幸運第二次。」