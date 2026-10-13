荷李活女星Selma Blair飛機上失控 涉咬傷空中服務員兼嘗試打開機艙門被捕

荷李活女星Selma Blair日前乘搭飛機時失控。現年54歲的她於10月11日乘搭達美航空客機，由洛杉磯飛往紐約，途中涉嫌襲擊兩名空中服務員，其中一人遭咬傷，另一人則受傷流血。班機抵達紐約甘迺迪國際機場後，Selma Blair隨即被警方帶走；送到醫院接受評估期間，又涉嫌踢傷警察及護士。Selma Blair的代表表示，事件起因是突發醫療狀況，目前本人情況穩定，案件已進入司法程序。 紐約及新澤西港務局警察指出，警方於10月11日晚間接獲通報，指達美航空一架由洛杉磯飛往紐約的班機上，有乘客涉及肢體暴力。經確認身分後，涉事乘客為Selma Blair。機上兩名空中服務員通報受傷，其中一人遭咬傷，另一人則有傷口；至少一人被送往醫院接受治療。

根據航管通訊錄音，機師曾要求地勤安排醫療人員在登機門等候，協助處理空中服務員的流鼻血及被咬傷的傷勢，並提到該名乘客疑似曾撞到機艙隔板，因此需要接受檢查。另外，外媒指她曾企圖打開機艙門。 送院後涉嫌踢傷警員及護士 事件在班機降落後仍未平息。Selma Blair被送往醫院評估期間，涉嫌踢傷護送她的警員，之後又被指控踢傷醫院護士。她隨後在紐約皇后區法院出庭，面對兩項二級襲擊罪指控；律師代她表示不認罪，她已獲保釋，預計於明年1月19日再次出庭。

Selma Blair的代表表示，她當時經歷「醫療緊急狀況」，落地後已立即接受治療，目前情況穩定。她的律師則在法庭上指出，Selma Blair患有多發性硬化症（multiple sclerosis），疑似因漏服數次控制神經症狀的重要藥物，加上工作疲勞、飛行途中撞到頭部，以及高空環境等因素，導致嚴重混亂及方向感喪失，強調相關行為並非蓄意所為。 Selma Blair曾演出電影《誘惑性遊戲》、《律政可人兒》、《天魔特攻》及《濃情知味》等，廣為影迷熟悉。她於2018年公開透露罹患多發性硬化症，這是一種影響中樞神經系統的慢性疾病，可能造成不同程度的身體功能障礙。確診後，她積極分享自身經歷，亦投入身心障礙權益倡議，近年逐漸減少演藝工作。

十年前曾於飛機上失控 事後公開道歉 值得注意的是，今次並非Selma Blair首次在飛行途中失控。2016年，她由墨西哥搭機返回洛杉磯時，亦曾因異常言行引發騷動，最後由救援人員以擔架協助離開飛機。事後她公開道歉，坦承當時將酒精與藥物混合使用，導致自己失去意識，並做出令她後悔的行為。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

🚨 Selma Blair arrested, attacks flight crew in mid-air. TMZ also obtained audio from an eyewitness of when Blair was exiting the plane at JFK Airport. https://t.co/lPQd7PU7P4 — TMZ (@TMZ) October 12, 2026