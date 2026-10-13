英男30年前為兒子收集Pokémon卡塵封閣樓 本月拍賣估值27萬英鎊

英國薩里郡一名男子約30年前為年幼兒子努力收集Pokémon卡，如今將全部42套卡牌送去拍賣行，估值高達27萬英鎊(約280.4萬港元)。
《每日郵報》報道，該名男子居於薩里郡西部城鎮沃金(Woking)，是一名退休裝修工人。1990年代末期，因年幼兒子著迷Pokémon，他在eBay找到一名馬來西亞賣家，陸續買入多套完整主題Pokémon卡。他憶述：「我當時心想，一次購買全套，會比一直購買密封隨機卡牌，期待打開後能湊成一套更划算。」
可是，兒子最終沒有親自拆開這些卡牌，就逐漸對Pokémon失去興趣。男子其後將這些卡牌套組細心保存於卡牌收納冊中，保存在家中閣樓，一放就是15年。
男子聽聞Pokémon卡值錢即拿來拍賣
直到最近，他聽聞一張Pokémon卡已可賣得6,000英鎊(約6.2萬港元)，便將部分卡牌帶到Ewbank's拍賣行鑑定。
Ewbank's交易卡牌部門負責人James Spooner表示，他們看見這批卡牌全部維持「全新未拆封狀態」便難以置信，得知有42套之多，更是「下巴都要掉到地上」。
男子當年首套購入「Sky Ridge」噴火龍
名為「Pokémon: A Decade of Masters (1999-2009)」的拍賣已開放競投，將於本月21日舉行拍賣，估計總成交價可達27萬英鎊，是迄今該拍賣行處理過最值錢的Pokémon卡。男子表示，他首套購入的「Sky Ridge」噴火龍當年僅花費約300英鎊，如今拍賣行估價高達2萬至4萬英鎊(約20.7萬至41.5萬港元)。
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