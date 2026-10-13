日本中年漢穿公司櫃桶逾850萬港元　為周遊全國追偶像

靜岡縣警察在9月已拘捕56歲，現報稱無業的男子岩崎一英。警察表示，男子在2022年4月至2025年10月，在靜岡市一間鈑金加工企業作為會計期間，共約50次，利用公司的支票提取1.73億日圓的現金。案件直到今年2月，日本稅務署向該公司進行例行審計時，揭發公司的帳目有問題，公司的代表律師之後報警。據報道指，男子因為知道當日進行審計，故此事發時失蹤多日。

男子在今年9月，因為在靜岡市行使虛假的銀行支票提出2,200萬日圓時被捕，他以行使虛假證券、虛假支票及欺詐罪名被捕。男子在受查期間，承認控罪，表示因為已犯過多次，不清楚合計的金額及已花費的金額，他又表示有關的資金主要「用來和喜歡的偶像拍合照，或者購買演唱會門票等」，並證實他曾在日本全國追星。而除了追星外，部份亦有用作交租及購買奢侈品。警察指，男子每次挪用110萬日圓至最多830萬日圓不等。男子據報在2018年起在該公司任職會計部的課長，在2020年6月獲升任為部長。