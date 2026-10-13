航空也爆床蝨 澳航飛羅馬客機抗敏藥供不應求 回程停飛清潔滅蟲

近年不少國家和地區爆發床蝨，常見於火車和巴士等大眾交通工具，料不到萬呎高空客機也現床蝨蹤影。澳洲航空(Qantas)一架客機從西澳珀斯飛往意大利羅馬，航程接近17小時，期間部分乘客投訴被床蝨咬，機上抗敏感的抗組織胺藥(antihistamines)甚至供不應求。客機原定翌日載客返回珀斯，也逼不得已停飛徹底清潔滅蟲。

床蝨｜澳洲：停飛解決經濟艙「問題」 事發在上周五(9日)，澳洲傳媒指空中服務員向受影響乘客提供抗組織胺藥止痕癢，該藥最後清空。澳航向查詢的記者表示，有關波音787夢幻客機須停飛作「深層清潔」，以解決小部分經濟艙座位發生的「問題」。該公司續稱，已向受停飛影響的乘客提供住宿，並於原定航班原出發時間48小時內，安排乘客改搭其他航班。專家指出，床蝨極可能是隨旅客行李或衣物夾帶登機，提醒跨國旅客務必提高警覺。旅客可能入住了遭床蝨入侵的酒店或旅館，然後將其帶到機上。

英國廣播公司(BBC)稱，2017年英航一架從加拿大溫哥華飛往倫敦的客機曾發現床蝨，一個家庭在該長途航班度過一晚後，於落機時身體布滿被床蝨咬的痕跡。英航向該家庭致歉。土耳其航空去年也爆發床蝨並引起公關災難，《紐約時報》報道該航空公司的客機機艙數度發現床蝨，但土耳其航空卻沒有採取任何行動解決床蝨問題。