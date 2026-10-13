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出版：2026-Oct-13 17:20
更新：2026-Oct-13 17:20

親妹為知名AV女優 日人妻隱瞞15年驚揭丈夫「手機藏片」

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日本一名40多歲中年婦的妹妹，約15年前是知名AV女優，她在丈夫的手機發現妹妹出演的影片。(AI生成照片)

日本一名40多歲中年婦的妹妹，約15年前是知名AV女優，她在丈夫的手機發現妹妹出演的影片。(AI生成照片)

日本一名40多歲中年婦的妹妹，大約15年前是知名成人片(AV)女優。她得知後一度難以接受，為避免當時丈夫發現真相，更刻意與妹妹保持距離。最令她大受打擊的是，她在丈夫的手機發現妹妹出演的影片，卻不知如何開口，只能將疑問埋在心底，直至二人離婚方交代真相。

《日刊SPA!》報道，化名田中明子的女子表示與妹妹的感情原本一直很好，及後對方時親口向她透露出道成人影視工作，關係出現變化。田中坦言自己是循規蹈矩的長女，得知消息覺得「噁心」及難以接受。為不讓丈夫及其他身邊人察覺，田中開始刻意與妹妹保持距離，停止讓妹妹到家裏過夜，即使丈夫問起妹妹為何沒來，她只能謊稱彼此已很少聯絡，一邊想保守妹妹的秘密，一邊又不斷說謊掩飾，讓她相當煎熬。

日本一名40多歲中年婦(圖)的妹妹，大約15年前是知名成人片(AV)女優。(《日刊SPA!》照片)

日本一名40多歲中年婦(圖)的妹妹，大約15年前是知名成人片(AV)女優。(《日刊SPA!》照片)

二人離婚方交代真相

沒想到讓她最受到打擊的是丈夫手機的一段影片。田中表示原本就有查看丈夫手機的習慣，某次意外發現裏面存有妹妹出演的影片。她雖然從未向丈夫透露妹妹的工作，但認為對方只要看見影片中的臉就能認出來。田中坦言，丈夫觀看成人片本身就讓她感到不舒服，更令她難以接受的是，影片中的人竟然是自己的妹妹。直到兩人離婚時，她終於有機會提起這件事，對方也似乎早已知道真相。田中表示，當時壓抑許久的情緒終於有了出口，憋在心裡多年的秘密全盤托出後，心情上輕鬆不少。

田中又透露母親早已知道妹妹工作。據了解，妹妹曾情緒崩潰而打電話向母親哭訴並坦白。不過，母親為避免紛爭，沒有告訴父親。她回老家時，曾發現桌上放著一本刊有妹妹寫真照的周刊，但不清楚父親是否知道照片中的人就是女兒。父親一直很疼愛她和妹妹，將兩人視為自己的驕傲，她不希望這件事讓父親難過，因此寧可選擇隱瞞。多年來，即使有人問起妹妹的近況，她仍一律回答「最近沒聯絡，不太清楚」，不主動談論妹妹的過去。

妹妹引退15年 關係終恢復

如今妹妹引退已超過15年，姊妹倆也逐漸恢復過往親密的關係。田中離婚後，妹妹曾與她和孩子們同住約一年。妹妹經歷過許多事情，故想法視野都很開闊，自己離婚時也曾得到妹妹許多建議，如今遇到困難，仍會找妹妹商量。

回顧這段經歷，田中希望外界即使認出曾出演成人影片的人，也不要向對方的家人打聽表態。她坦言，當年最痛苦的不是單純知道妹妹的工作，而是長期活在「萬一被發現怎麼辦」的恐懼裏，卻又無法向任何人傾訴。

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