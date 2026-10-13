俄烏戰爭｜保加利亞對開黑海兩貨船遭無人機襲擊　烏克蘭指責俄羅斯

保加利亞總理拉德夫（Rumen Radev）在周二（13日）透露，兩艘貨船在該國對開的黑海水域，遭到無人機的襲擊，其中一艘載有15名船員的貨船沉沒，當局在進行搜救。雖然拉德夫未有證實襲擊的無人機所屬，但已向北約尋求協助。至於烏克蘭外長西哈比（Andrii Sybiha）就指責襲擊是俄羅斯所為。

拉德夫在社交平台的影片上表示，兩船在距離保加利亞海岸約32公里及34公里位置遇襲，救援人員從一艘懸掛馬爾他國旗的商船「Chelsea 3」中救出全部15名船員，當5人輕傷需要接受治療，船員中包括7名烏克蘭公民及8名阿塞拜疆人，報告指該船的甲板及船身被3架無人機擊中。至於沉沒的貨船，目前僅救出1名船員，拉德夫未有透露更多資料。