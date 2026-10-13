俄烏戰爭｜保加利亞對開黑海兩貨船遭無人機襲擊　烏克蘭指責俄羅斯

保加利亞總理拉德夫（Rumen Radev）在周二（13日）透露，兩艘貨船在該國對開的黑海水域，遭到無人機的襲擊，其中一艘載有15名船員的貨船沉沒，當局在進行搜救。雖然拉德夫未有證實襲擊的無人機所屬，但已向北約尋求協助。至於烏克蘭外長西哈比（Andrii Sybiha）就指責襲擊是俄羅斯所為。
拉德夫在社交平台的影片上表示，兩船在距離保加利亞海岸約32公里及34公里位置遇襲，救援人員從一艘懸掛馬爾他國旗的商船「Chelsea 3」中救出全部15名船員，當5人輕傷需要接受治療，船員中包括7名烏克蘭公民及8名阿塞拜疆人，報告指該船的甲板及船身被3架無人機擊中。至於沉沒的貨船，目前僅救出1名船員，拉德夫未有透露更多資料。
烏克蘭呼籲加強對俄羅斯制裁
在保加利亞於周二的安全委員會緊急會議，拉德夫稱有關襲擊「絕對不可接受」，並指保加利亞已尋求北約及歐盟的協助。然而保加利亞當局未有透露襲擊的無人機所屬，不過拉德夫指：「邏輯上，顯然我已經指出，結果是指向俄羅斯。」烏克蘭外長西哈比在社交平台X批評：「俄羅斯最近一次襲擊保加利亞領海附近的商船，造成烏克蘭和阿塞拜疆公民受傷，再次顯示莫斯科蓄意漠視黑海平民生命和海上安全。」
西哈比呼籲烏克蘭的同伴加強對俄羅斯施壓，並增加制裁及採取行動，保障自由航行。他指：「黑海是全球糧食安全的生命線。俄羅斯正在攻擊黑海，企圖將飢餓武器化，挾持世界。我們必須以強硬手段應對。」歐盟主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）亦譴責襲擊。指「這是不可接受。我強烈譴責無人機襲擊保加利亞附近的商船。這嚴重危及船員的生命，並威脅黑海的安全。」她指俄羅斯已把黑海作為襲擊烏克蘭的前線。<
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