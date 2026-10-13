特朗普身邊瘋傳驚現「女蜥蜴人」億萬富豪不忍了 反擊網民護妻

美國電腦品牌Dell創辦人、億萬富豪戴爾(Michael Dell)與妻子蘇珊(Susan Dell)上周到訪白宮，介紹一項針對兒童的投資帳戶計劃，但活動後網上焦點卻落在蘇珊外貌上，更有人形容她似「蜥蜴人」。面對惡評，戴爾忍不住出手反擊，批評外界只顧嘲笑其妻，卻忽略二人向美國兒童捐出62.5億美元(約490億港元)的慈善計劃。 戴爾及蘇珊上周到訪白宮，介紹他們支持的一項婦兒童投資帳戶計劃。擁有社會安全號碼(Social Security Number)的18歲以下美國兒童，每人可獲250美元存入稅務優惠投資帳戶。期間蘇珊表示：「全國每一名孩子，這些帳戶都是為你們而設。我們相信你們。」

有關帳戶被稱為「特朗普帳戶」(Trump Accounts)，戴爾夫婦承諾捐出62.5億美元，為全美約2,500萬名兒童提供每人250美元的起始資金，供他們成年後用於置業、升學等用途。 但活動片段及照片在社交平台上很快變調，有網民把焦點放在62歲的蘇珊外貌上，有人質疑她曾接受美容或整容療程，更有人形容她似「蜥蜴人」。

網民及特朗普兒子聲援 戴爾轉發支持訊息 保守派評論員塞爾諾維奇(Mike Cernovich)在社交平台X發文批評有關言論，「戴爾家族直接向美國兒童捐出約70億美元，但人們談論的卻是一名62歲女性的外貌」。不少網民留言替蘇珊抱不平，有人指，自己兩名兒子已收到計劃提供的250美元資金，「我以後一定會特別支持他們，還有誰做過這種事？沒有人」，並形容批評者「既惡毒又自以為是」。 61歲的戴爾忍不住出手護妻，轉發有關留言反擊毒舌網民，並以表情符號表達謝意。總統特朗普的兒子埃里克(Eric Trump)亦加入聲援，指戴爾夫婦的舉措堪稱美國史上最大型私人捐款之一，卻換來對蘇珊的惡意攻擊，「我受夠了這荒謬情況。很少有人比他們為慈善事業付出更多。這令人作嘔，而且必須停止」。他向蘇珊致謝，形容她「非常了不起」。

面對爭議，戴爾之後再分享多封受惠兒童寄來的親筆感謝信，有小朋友寫道：「親愛的戴爾家族，謝謝你們把錢存入我的特朗普帳戶，我很高興能為未來儲蓄。」一名來自亞利桑那州的8歲女童表示，感謝這筆資助幫助她為未來儲錢。戴爾與蘇珊於1988年透過相睇認識，翌年結婚，育有3女1子。兩人於1999年成立「Michael & Susan Dell Foundation」慈善基金。 戴爾夫婦到訪白宮片段︰