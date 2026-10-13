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出版：2026-Oct-13 18:54
更新：2026-Oct-13 18:54

日本少女漫畫大師97歲離世　遺言：就當我去了巴黎

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日本少女漫畫家渡邊雅子逝世，終年97歲。(X)

日本少女漫畫的始祖級大師渡邊雅子，家屬透過其官方社交平台宣布，在本月3日逝世，終年97歲。在她生前為讀者留下的遺言表示「當你感到寂寞時，就想像我在巴黎吧。再見！」

出生於1929年5月的渡邊雅子，在結婚後受到日本漫畫家手塚治蟲的啟發而立志成為漫畫家，在1952年開始連載首部漫畫的《小公子》，其代表作有《玻璃之城》、《聖羅莎琳德》，還有改篇中國文學的《金瓶梅》等，其中《金瓶梅》共連載18年，至2011年結束。渡邊雅子因此成為日本少女漫畫的先驅，並且在91歲時仍發表新作，是日本最年長的漫畫家。在2002年，獲日本漫畫家考會的文部科學大臣獎，並在2006年成為首位獲日本授勳「旭日章」的女性漫畫家。

其個人社交平台在今日（13日）公布，表示渡邊雅子在10月3日的凌晨零時38分離世，終年97歲。在有關的公布中，亦表示渡邊雅子在離世前曾留下遺言，表示感激身邊照顧的醫護人員，同時也感謝一直支持其作品的讀書。渡邊雅子稱她覺得一生能與漫畫為伴，這是自己重要的寶貴回憶，同時自己離開世界，終於可與已辭世的丈夫再相伴，同時展示她一直放在床邊，與丈夫去巴黎的合照表示：「當你感到寂寞時，就想像我在巴黎吧。再見！」。

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渡邊雅子曾以中國文學名著《金瓶梅》繪畫漫畫。(網上圖片)

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