日本少女漫畫大師97歲離世　遺言：就當我去了巴黎

【わたなべまさこ先生 逝去のお知らせ】 まさこ先生は10月3日の0時38分に永眠いたしました。 まんがとともに97年の生涯を駆け抜け 最期は穏やかにまるで眠るように旅立っていかれました。 生前、先生の作品を愛し、温かいご声援をお寄せくださった皆様に、心より御礼申し上げます。 以前に先生から預かっていたメッセージです。 よろしければご一読ください。 ［まさこ先生からのメッセージ］ 皆様へ 私からこんなふうにお伝えするのも不思議な感じですが、 今まで私に関わってくださった多くの方々、 応援してくださったファンの皆様、 お仕事でお付き合いのあった方、 身の回りのお世話をしてくださった方、 イリーゼの優しいスタッフたち、 看護師のFさんSさん、 弟妹はじめ家族のみんな、 本当にありがとうございました。 私のまわりにはいっぱい愛があったこと、とても感謝しています。 『まんがと生きて』あっという間の人生でしたが、 私の胸には幾つもの思い出が宝物のように輝いて光を放っています。 ひと足お先に失礼しますが、 向こうにはたくさんの大事な方々が待っており、 主人とも久しぶりに会えると思っています。 以前訪れたパリの写真はずっと私のデスクにおいてあったものです。 寂しい時は、私はパリにいるとでも思ってくださいね。またねー。 わたなべまさこ ［運営スタッフより］ 本アカウントでは、今後も先生が遺された貴重な原画や未公開作品などをご紹介し、 その素晴らしい作品世界を皆様にお届けしてまいります。 これからも、わたなべまさこ先生の作品を末永く愛していただけましたら幸いです。 謹んでご冥福をお祈り申し上げます。