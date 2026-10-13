美國跨性別女子遭嘲笑 怒斬五旬男頭頸13刀奪命 刀刃碎片卡在頭骨

美國芝加哥一名跨性別女性日前在麥當勞使用女廁，遭陌生人嘲笑後疑餘怒未消，在街上跟一名談論她性別的男子爆發衝突，怒斬對方13刀，猛力到「斬崩刀」，刀刃碎片卡在對方骨頭裡……
《芝加哥論壇報》報道，檢察官在上周六(10日)的聆訊中指，案發於本月7日，32歲的戴伊(Kelly Day)天生是男性，自我認定為女性，當日與妻子和7歲繼子到芝加哥一間麥當勞用餐，因使用女廁遭一群陌生人取笑。其後，戴伊與妻子在芝加哥遠南區(Far South Side)街上遇到50歲男子揚格(Larry Young)，揚格走近戴伊並嘲諷她的性別認同，戴伊「極度憤怒」，即跟揚格爆發激烈口角。
「不讓欺凌者一走了之」
戴伊的妻子見狀便將她拉走，揚格推了戴伊一把便轉身離去，走向對面街一處油站。控方指，此時戴伊告訴妻子，她不願再讓嘲笑其性別的欺凌者一走了之，便急步追上揚格，兩人即大打出手。閉路電視畫面顯示，揚格倒地後，戴伊持刀站在他面前，對他的頭部、頸部及肩膀猛砍13刀，導致他死亡。
疑犯報警謊稱受襲
戴伊之後報警，聲稱遇到「變態色狼」，自衛時受傷。隨後她再報警，卻改口謊稱是煮飯時不慎割傷手，最終她在醫院治療手指傷勢時被捕。
警方其後在現場附近找到一把崩刃刀，疑似兇刀。驗屍結果顯示，揚格的死因為多處銳器傷害。法醫並發現，小塊刀刃碎片卡在死者頭骨裡，已從頭骨中取出。報道指，戴伊被捕後供稱，揚格嘲笑她是同性戀者，對她做出開槍手勢，又威脅會找人揍她一頓。
戴伊被控一級謀殺，考慮到案情殘暴程度，法官裁定戴伊須繼續羈押，排期於本月13日出庭。
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