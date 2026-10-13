美國跨性別女子遭嘲笑 怒斬五旬男頭頸13刀奪命 刀刃碎片卡在頭骨

美國芝加哥一名跨性別女性日前在麥當勞使用女廁，遭陌生人嘲笑後疑餘怒未消，在街上跟一名談論她性別的男子爆發衝突，怒斬對方13刀，猛力到「斬崩刀」，刀刃碎片卡在對方骨頭裡……

《芝加哥論壇報》報道，檢察官在上周六(10日)的聆訊中指，案發於本月7日，32歲的戴伊(Kelly Day)天生是男性，自我認定為女性，當日與妻子和7歲繼子到芝加哥一間麥當勞用餐，因使用女廁遭一群陌生人取笑。其後，戴伊與妻子在芝加哥遠南區(Far South Side)街上遇到50歲男子揚格(Larry Young)，揚格走近戴伊並嘲諷她的性別認同，戴伊「極度憤怒」，即跟揚格爆發激烈口角。