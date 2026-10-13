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出版：2026-Oct-13 22:54
更新：2026-Oct-13 22:54

南韓仁川商場男子亂刺人 美食廣場顧客拿椅子托盤抵擋 阻往戲院開殺戒(有片)

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南韓仁川商場男子亂刺人 美食廣場顧客拿椅子托盤抵檔 阻往戲院開殺戒(有片)

美食廣場顧客拿起食物托盤抵擋。(互聯網)

南韓首爾鄰近的仁川市，一個商場周二(13日)發生持刀傷人案，一名有前科、須佩戴電子腳鐐的59歲男子於商場內四處遊蕩隨機施襲，8人被刺受傷，其中一名二十多歲女子心臟驟停送院，接受緊急手術保住一命。韓媒引述目擊者稱，那名男子雙手綁刀，並且搭扶手電梯上落各樓層襲擊無辜市民。當局稱，男子在大型超市Homeplus所在地庫2樓至地面2樓走動傷人。商場內美食廣場最少2人受傷，幸顧客合力制服兇徒，避免更多人遇襲。從現場閉路電視片段可見，身穿藍色上衣的兇徒途經一處走廊，之前已有數人慌亂逃跑，一名店員向外探頭查看後立即關上店門；未幾左手持刀的兇徒步過，幸好店員及時關門躲避。另一段畫面是在美食廣場，於一間食店的收銀處數名店員正閒聊，突然有人疑中刀倒地，眾人驚慌四散；一名男顧客則拿起食物椅子、托盤上前阻擋兇徒。目擊者稱，當時顧客正排隊點餐，有人遭刀刺背部。

「Homeplus職員血流不止」

有民眾稱，突然聽到很大動靜，一開始以為是打架，之後看到一名超市Homeplus職員在他面前血流不止。據悉，兇徒幾乎走遍整個商場，曾走入一間出租車店舖威嚇，甚至走進女廁。有英勇顧客見到兇徒想往3樓、4樓，大家用椅子擋在3樓扶手電梯口，阻止他到4樓的戲院傷害更多人。最後有人用椅子壓著兇徒令他動彈不得，其他人則奪去其手上的刀，避免釀成更嚴重的流血悲劇。

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兇徒2019年起戴電子腳鐐

當地警方稱，兇徒於下午1時40分左右施襲，顧客制服他後由趕抵現場警員將之拘捕，行兇動機未明。傷者包括6女2男，介乎二十多歲至五十多歲，從報道畫面可見部分人被拮中背部。警方指兇徒搭扶手電梯時揮舞武器，目擊者則稱他雙手綁著刀。另外，兇徒攜有大量藥物，據悉他向警方稱施襲時曾服藥。司法部表示，疑兇自2019年起佩戴監控用的電子腳鐐，並定期看精神科和無再犯案。他亦就酗酒和精神健康接受輔導。

報道：企圖謀殺判監4年

兇徒最近因持有武器被落案調查，涉嫌用刀刺穿一名示威者的抗議標語，後者因醫療糾紛於街頭抗議一間醫院。在周二施襲前，兇徒於早上10時至11時參與一個戒酒輔導班，之後與假釋官會面，包括確定他有持續服藥。司法部指，假釋官與兇徒一起直至下午12時30分左右，兩人期間一起食午飯。司法部為襲擊致歉，並承諾詳細調查和檢視電子監控制度，防範事件再發生。韓聯社報道，疑兇2015年因企圖謀殺判監4年。

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