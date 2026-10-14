教宗良十四世證實患肺腺癌　梵蒂岡：已切除右肺下葉(有片)

教宗良十四世(Pope Leo XIV)周二(13日)在羅馬傑梅利綜合醫院(Gemelli Hospital)完成切除肺部結節的手術。梵蒂岡教廷其後證實，教宗患有肺腺癌；手術歷時約90分鐘，未出現併發症，教宗蘇醒情況正常，預計需要休養一個星期。
現年71歲的良十四世13日下午抵達傑梅利綜合醫院接受手術。有信眾聚集在醫院外向教宗揮手並送上祝福。良十四世進入醫院前向信眾揮手，與並與多名官員握手。梵蒂岡公告指出，教宗早前接受身體檢查時，發現肺部有一個細小而位置集中的結節。術前檢查已懷疑病變可能屬惡性，醫療團隊周二採用影像輔助微創技術，切除右肺下葉；術中進行的快速組織化驗，證實為肺腺癌。
有待化驗結果制定下一步治療方案
梵蒂岡指手術成功，良十四世其後甦醒，並被送回病房。至於在手術期間切除的肺部結節將會進行檢驗，以查明癌細胞有否擴散。醫療團隊暫未公布教宗是否需要接受化療、免疫治療或標靶治療，下一步治療方案將按癌症分期及病理報告決定。梵蒂岡早已取消教宗直至下周二(20日)的所有公開活動，預計他需要約一星期休養。
Pope Leo XIV arriving to Gemelli Hospital for surgery https://t.co/pKFqK9N7K6— Catholic Arena (@CatholicArena) October 13, 2026
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