南韓25歲跑步網紅猝死　首爾半馬終點前500米昏倒亡

根據首爾路跑賽事組織委員會公告，事故發生於11日上午8時49分左右，柳智媛跑至20.6公里處時突然倒下。現場醫療人員立即展開緊急處置，隨後由救護車將她送往附近醫療機構，但最終仍回天乏術。至於造成猝逝的確切原因，目前尚未公布。組織委員會在公告中表示，對逝者離世深感哀痛，並向突然失去親人的家屬致上最深切的慰問。

南韓首爾路跑賽事傳出憾事，25歲跑步網紅柳智媛於11日上午參加「2026 SEOUL RACE」半程馬拉松時，在距離終點僅約500米處突然失去意識倒地，經現場急救及送醫搶救後仍宣告不治。

柳智媛不僅是社交平台上活躍的跑步網紅，更是南韓頂尖學府的高材生。她就讀南韓科學技術院（KAIST）研究所，研究領域與人工智能半導體相關。除了學術表現受到關注，她也因為熱愛馬拉松運動，在社交平台累積不少支持者。

曾在10公里大師組奪冠

據了解，柳智媛從2022年開始接觸長跑，並在2025年夏天更積極投入訓練。她經常透過Instagram分享跑步照片及比賽心得，展現對運動的熱情。今年4月參加2026年群山新萬金馬拉松大賽時，曾在10公里大師組女子組勇奪冠軍，展現出色實力。

消息曝光後，許多親友及粉絲前往她社群平台的最後一篇帖文留言悼念，表達不捨與哀傷。熱愛跑步的柳智媛原本持續透過比賽挑戰自我，如今卻在距離終點僅剩一小段路程時發生意外，令人惋惜。首爾路跑賽事組織委員會表示，後續也將仔細檢視事件經過，妥善進行相關處理。