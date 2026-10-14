馬斯克捐逾3.66億美元催俗共和黨選情　成最大金主

美國富豪馬斯克政治捐款再創高。最新統計顯示，馬斯克已為2026年期中選舉投入約3.66億美元(約28.55億港元)，顯然已超過他在2024年總統大選的2.9億美元(約22.76億港元)政治支出，其中7月以來就達2.76億美元(約21.53億港元)，成為今年中期選舉已知最大金主，試圖協助共和黨維持國會兩院多數。馬斯克今年最大一筆政治支出1.58億美元(約12.4億港元)，捐給支持共和黨參議員候選人的超級政治行動委員會「參議院領袖基金」(Senate Leadership Fund)，為美國史上已知最大個人政治捐款之一。

報道：民主黨奪回眾參兩院的勝算已提高

此外，2,000萬美元支持眾院候選人；2,200萬美元則捐予支持得州參院候選人帕克斯頓的「孤星自由政治行動委員會」，以及共和黨州長及州檢察長協會。馬斯克自己創辦的「美國政治行動委員會」(America PAC)獲逾7,600萬美元。《紐約時報》報道，America PAC在7個參院關鍵州及近36場眾院選戰拉票，動員較少投票的保守派，而非游說中間選民，並以跨性別及社會主義議題攻擊民主黨。America PAC發言人稱，民主黨若掌權，美國恐變成「社會主義、覺醒派和沒有邊界的國家」。報道也指出，在馬斯克出手之際，民主黨奪回眾院和參院的勝算也已提高，馬斯克捐款旨在讓共和黨扭轉劣勢。民主黨眾議員要求調查SpaceX政府合約及馬斯克掌管政府效率部的工作，亦意味選舉結果與馬斯克利益攸關。