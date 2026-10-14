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國際
出版：2026-Oct-14 10:44
更新：2026-Oct-14 10:44

俄拘《北海道新聞》記者指涉當間諜　俄外交部：日本需放棄敵對行動(有片)

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俄羅斯聯邦安全局拘捕《北海道新聞》一名日本記者，指他涉嫌從事間諜活動。(影片截圖)

俄羅斯聯邦安全局拘捕《北海道新聞》一名日本記者，指他涉嫌從事間諜活動。(影片截圖)

日俄關係持續惡化，俄羅斯聯邦安全局拘捕一名日本記者，指他涉嫌從事間諜活動，日本外務省向俄方提出交涉，要求俄方提供更多資料，並確保相關程序公平公正。

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最高可處20年監禁

俄方指，被捕男記者任職《北海道新聞》，準備離開遠東區庫頁島時被捕，他已被押送到首都莫斯科，法院批准羈押他兩個月。俄方依刑法第276條間諜罪立案，針對外國公民間諜行為最高可處20年監禁。電視台播出其被捕時畫面，顯示人員突擊一處房間，該記者被制伏在地上。當局指他按照日本情報機構指示，收集及儲存俄羅斯防務能力的情報，再傳回日本，危害俄羅斯安全。

日本就俄烏戰事聯同西方對俄實施制裁，俄芳將日本列為不友善國家。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃指，日方企圖利用駐俄記者收集破壞俄國安全的情報，做法令人遺憾，將進一步惡化俄日關係。 她指，自從俄方向烏克蘭展開特別軍事行動以來，日本的反俄政策導致雙邊合作整體下滑，東京亦罔顧莫斯科就日本再軍事化路線發出的警告。俄方再次呼籲東京改變做法，放棄對俄羅斯的敵對舉措。

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