23歲男玩滑翔傘安全帶突鬆脫　教練伸手救不回(有片)

哥倫比亞貝約(Bello)近日發生一宗涉及極限運動的的致命意外。一名23歲的以色列籍男子跟教練一起進行雙人滑翔傘，詎料男子身上的安全帶在飛行途中突然鬆脫，導致他意外墜亡。

綜合報道，23歲的以色列籍男子Noam Mamam，在滑翔傘教練Emiliano Muñetón Castro協助下體驗滑翔傘，惟在飛行途中，Mamam的安全帶在高空中因不明原因突然鬆脫，網上影片顯示，Mamam向前滑出座椅，隨著座椅翻覆，Mamam先僅得隻臂穿在座椅肩帶，但未幾雙臂滑出肩帶，僅以單手抓住一條安全帶懸掛在高空中，另一隻手似乎仍持著自拍杆，教練Castro則伸手想抓住他，可惜Mamam最終無力支撐，鬆手從高空墜落身亡。