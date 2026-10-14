23歲男玩滑翔傘安全帶突鬆脫　教練伸手救不回(有片)

哥倫比亞貝約(Bello)近日發生一宗涉及極限運動的的致命意外。一名23歲的以色列籍男子跟教練一起進行雙人滑翔傘，詎料男子身上的安全帶在飛行途中突然鬆脫，導致他意外墜亡。
綜合報道，23歲的以色列籍男子Noam Mamam，在滑翔傘教練Emiliano Muñetón Castro協助下體驗滑翔傘，惟在飛行途中，Mamam的安全帶在高空中因不明原因突然鬆脫，網上影片顯示，Mamam向前滑出座椅，隨著座椅翻覆，Mamam先僅得隻臂穿在座椅肩帶，但未幾雙臂滑出肩帶，僅以單手抓住一條安全帶懸掛在高空中，另一隻手似乎仍持著自拍杆，教練Castro則伸手想抓住他，可惜Mamam最終無力支撐，鬆手從高空墜落身亡。
調查：安全吊帶可能存在問題
Mamam的遺體在一條道路上被發現。至於Castro在事故發生後，被送往醫院治療。當地政府及觀光稽查單位已針對這宗致命事故展開調查。初步調查指出，安全吊帶可能存在問題，調查人員正釐清吊帶是否發生故障，包括起飛前是否扣好，以及是否經過適當檢查。不過，貝約市長辦公室則研判，事故可能是受到「天氣狀況」影響。
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