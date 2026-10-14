胡塞武裝導彈襲沙特阿美總部　國營石油公司大樓起火

根據路透社報道，消息人士指出，一枚彈道飛彈擊中沙特阿美總部園區內的一棟辦公大樓，造成大樓頂部3層受損並引發火勢。沙特能源部14日表示，當局已於13日晚間採取必要應變措施，火勢規模有限，沒有任何人員傷亡。

也門胡塞武裝與沙特阿拉伯之間的衝突持續升高。胡塞武裝13日向沙特阿拉伯發動飛彈（導彈）攻擊，位於沙特東部城市達蘭（Dhahran）的國營石油公司沙特阿美（Saudi Aramco）總部建築遭到波及，辦公大樓起火，頂部3層受損。沙特能源部表示，事件未造成人員傷亡。

沙特領導的聯軍表示，已攔截並摧毀一枚射向達蘭的飛彈，但飛彈殘骸落入住宅區。此外，沙特首都利雅德及南部地區也傳出飛彈與無人機遭攔截的消息。沙特民防部門表示，利雅德有4人因飛彈殘骸受傷，包括2名女性、1名男性及1名兒童，另有15棟住宅受到有限程度的損壞。

沙特阿美總部園區設有重要營運中心，負責監督該公司遍布各地的陸上及海上油田、輸油管線、煉油廠與出口碼頭，對沙特石油產業運作具有重要地位。

報復沙特支持政府軍

胡塞武裝近期持續以飛彈及無人機攻擊沙特境內的重要設施，以報復沙特支持也門政府軍對胡塞武裝展開軍事反攻。胡塞武裝先前已警告，若沙特聯軍攻擊也門首都薩那，將對沙特採取「強硬且痛苦」的報復行動，並點名沙特阿美總部、煉油廠及機場為可能的攻擊目標。

沙特聯軍13日要求民眾撤離薩那一處石油設施，隨後對胡塞武裝控制區發動空襲。胡塞武裝控制的媒體報道，薩那的石油儲存設施遭到攻擊；沙特聯軍則表示，行動目的是削弱胡塞武裝威脅沙特、也門及國際航道安全的能力。