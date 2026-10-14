人機MMA再戰在即　加州當局突然叫停(有片)

美國加州早前一次全球首場「人機對決」的MMA，吸引了大批網民關注，僅是精華影片已獲得逾 870 萬次觀看，主辦決定再下一城，宣布再次舉辦，不過，就在比賽前，加州當局下令暫停這場人機格鬥。

機器人娛樂格鬥公司(Robot Entertainment Kombat，REK)上月舉行了一場堪稱全球首場「人機對決」的MMA，由人類網紅Frankie LaPenna 身穿全套防護裝備，在格鬥籠中與身高 183 厘米的人形機械人對戰。賽事在網上瘋傳，網民紛紛發表幽默或憂慮的評論，REK則指因為反應熱烈決定再辦。但隨後收到加州體育委員會發出命令，要求其停止舉辦此類活動，並警告稱，繼續違規可能導致輕微的刑事指控。