人機MMA再戰在即　加州當局突然叫停(有片)

美國加州早前一次全球首場「人機對決」的MMA，吸引了大批網民關注，僅是精華影片已獲得逾 870 萬次觀看，主辦決定再下一城，宣布再次舉辦，不過，就在比賽前，加州當局下令暫停這場人機格鬥。
機器人娛樂格鬥公司(Robot Entertainment Kombat，REK)上月舉行了一場堪稱全球首場「人機對決」的MMA，由人類網紅Frankie LaPenna 身穿全套防護裝備，在格鬥籠中與身高 183 厘米的人形機械人對戰。賽事在網上瘋傳，網民紛紛發表幽默或憂慮的評論，REK則指因為反應熱烈決定再辦。但隨後收到加州體育委員會發出命令，要求其停止舉辦此類活動，並警告稱，繼續違規可能導致輕微的刑事指控。
當局暫停比賽與人類生命安全無關
REK行政總裁Cix Liv沒有就此罷休。他在X平台上發布了一張書面命令的圖片，並配上幽默的文字：「我們來了，各位！加州政府給我們發了一封信，命令我們停止未經授權的人類與人形機械人之間的籠鬥！」這件事再次引發了網友的關注。信件顯示，暫停比賽的真正原因與擔心機械人會傷害人類無關。主要問題是該公司沒有獲得舉辦比賽的合法許可。加州法律規定，所有全接觸式武術比賽都必須在舉辦前獲得體育委員會的批准，而此次比賽未能通過此程序。儘管人機對戰已被暫停，但機械人娛樂格鬥大賽仍於上周五(9日)在三藩巿舉辦，只是比賽不設人類參賽，REK近日亦發放當日比賽精華片段。
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