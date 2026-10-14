美國達美航空客機抵以色列　收匿名炸彈威脅急疏散

根據《以色列時報》（The Times of Israel）報道，這架達美航空客機從美國紐約起飛，抵達以色列後，當局接獲匿名通報，指機上可能有可疑裝置。為確保乘客及機組人員安全，機上乘客迅速下機，客機也被移至遠離航廈的區域，以便安全人員進行全面檢查。

美國達美航空（Delta Air Lines）一架從紐約飛往以色列的客機，13日降落特拉維夫班古里昂國際機場（Ben Gurion International Airport）後，因接獲匿名炸彈威脅通報，機上乘客緊急撤離，客機隨後被移至機場偏遠區域接受安全檢查。以色列機場管理局表示，檢查未發現任何異常，機場運作已恢復正常。

以色列機場管理局表示，班古里昂機場安全人員已徹底檢查這架客機，並未發現任何異常情況，機場營運也已恢復正常。

9月底發生劫機事件

目前，當局尚未公布匿名威脅的來源，也未確認是否有人因此遭到逮捕。初步評估認為，這宗威脅可能是虛驚一場，但相關單位仍依照安全程序進行檢查，以排除任何潛在危險。

事件發生之際，以色列航空安全正受到高度關注。9月底，一架杜拜航空（flydubai）客機從杜拜飛往特拉維夫途中，副機長據報攻擊機長，企圖奪取飛機控制權，客機最後緊急降落沙特阿拉伯。事件引發外界對外籍航空機組人員安全審查及以色列民航防護措施的關注。