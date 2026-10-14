白宮發言人履新好緊張　扎卡里亞誤稱丈夫為「我的總統」

美國總統特朗普新任白宮新聞秘書扎卡里亞（Katie Zacharia）13日首次主持白宮記者會，全程僅約14分鐘，只接受3家媒體提問。她在記者會上多次低頭閱讀講稿，神情略顯緊張，還一度將丈夫誤稱為「我的總統」，首度亮相的表現引發美國媒體及社交平台熱議。 根據《紐約郵報》（New York Post）報道，扎卡里亞上任後第二天便走進白宮簡報室，展開首次正式記者會。她開場花費約8分鐘大力稱讚特朗普的領導能力，並介紹政府在薪資、藥價、就業及能源生產等方面的政績，形容特朗普是一位精力充沛的總統。

提問環節僅約6分鐘 由於開場談話佔去大部分時間，接下來的媒體提問環節僅持續約6分鐘。扎卡里亞只點名3家媒體提問，分別是保守派媒體《布賴特巴特新聞》（Breitbart News）、霍士新聞（Fox News）及英國《每日郵報》（Daily Mail）。 記者會期間，福斯新聞記者杜西（Peter Doocy）詢問，美國是否已停止與烏克蘭分享情報。扎卡里亞未立即作答，僅表示之後會再回覆。此外，當她談到如何兼顧工作與家庭時，一度將丈夫誤稱為「我的總統」，隨即改口為「我的丈夫」，並自嘲這是一次口誤。

扎卡里亞最後以特朗普即將搭乘海軍陸戰隊一號（Marine One）直升機前往阿拉斯加為由，宣布結束記者會。然而，特朗普當時並未立即離開白宮，媒體指出，他直到約一個半小時後才離開，令這場僅持續14分鐘的記者會更加受到關注。

首次亮相評價不一 扎卡里亞的首次亮相引發外界不同評價。部分評論批評她過度依賴講稿、表現不夠流暢，也有人認為她上任時間短，準備時間有限，不應僅憑首場記者會便對其能力下定論。白宮通訊主管張振熙（Steven Cheung）則公開稱讚她表現出色，認為她有效向美國民眾傳達特朗普政府的施政成果。 扎卡里亞接替今年8月離任的前白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）。她曾擔任保守派政治評論員，也曾參與特朗普旗下社交平台Truth Social的相關工作。她上任之際，美國中期選舉將近，特朗普政府面臨經濟、物價及伊朗戰事等多項政治挑戰，白宮如何透過新聞簡報回應媒體質疑，也將成為外界觀察焦點。