美國人工智能(AI)開發商Anthropic再針對AI可能帶來的風險提出警告，表示實驗結果顯示，小型AI模型可能再過數月就具備在商用物聯網(IoT)裝置上自我複製的能力，例如智能焗爐、白牌(White Brand)Android電視盒等。

路透社報道，Anthropic在實驗中研究AI模型能否找到易受攻擊的裝置、將自己複製到這些裝置中，並在毋須人類協助下持續擴散。

Anthropic發現，參數量低於300億的小型AI模型能夠完成複製所需的多個步驟。但也發現，這類AI模型仍難以從頭到尾完成整個流程。

Anthropic在簡化測試中移除部分安全步驟後，發現GLM-5.2和能力更強的模型能夠端對端複製。