毅力號火星行駛逾45公里　打破外星球駕駛紀錄(有片)

綜合報道，「毅力號」相當於汽車大小、擁有6個輪子的探測車，於2021年2月19日登陸火星，在展開探索火星是否曾存在適合微生物生存環境的任務5年半後，創下地球以外星體最遠行駛紀錄的里程碑。NASA噴射推進實驗室(Jet Propulsion Laboratory)身兼「毅力號」與「好奇號」(Curiosity)兩大火星車專案負責人的Steven Lee指，毅力號的工程硬體與各項儀器狀態絕佳，完全有能力運作到2030年代，甚至可能更久。毅力號已超越NASA「機會號」(Opportunity)探測車於2004年至2018年間在火星表面創下的45公里紀錄；兩者的行駛里程也雙雙超越任何月球探測車。毅力號是在穿過隕石坑西緣被稱為「Lac de Charmes」的區域、前往名為伊杜比(Idubi)地區的旅途中創下這項里程碑。至於毅力號的夥伴探測車好奇號，目前則在靠近火星赤道的蓋爾隕石坑(Gale Crater)緩步前行。

毅力號的行駛過程中幾乎不間斷運算

NASA認為毅力號成功的一大關鍵在於自動駕駛能力，也就是一套名為AutoNav的自主導航系統。毅力號有高達90%的行駛過程均由系統自主完成，無需人工干預。毅力號亦會拍攝前方地形的立體影像，產出3D軟體地圖，並選出通往行駛目標最安全的路徑，另一個關鍵元件是名為「視覺運算元件」(Vision Compute Element)的快速協同處理器，讓探測車得以極快速度處理影像並運行自動駕駛軟體，在行駛過程中幾乎不間斷運算。Steven Lee表示，這與以往的探測車形成強烈對比；先前的探測車在每段行駛前，都必須停下來「思考」，毅力號建立在過去29年火星探測車任務的基礎上，包括旅居者號(Sojourner)、精神號(Spirit)、機會號與好奇號，每輛探測車都汲取了先前任務的經驗，以致提升至另一個世界行駛的能力。