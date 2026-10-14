加拿大夫婦8年內兩度中刮刮樂大獎 捧走逾1754萬港元獎金

加拿大一對夫婦8年前贏得破紀錄的刮刮樂頭獎，近日又再刮中大獎，相當難得。

居於加國東部紐芬蘭與拉布拉多省聖約翰巿的拉多(Edward Lado)與妻子安杰利娜(Angelina)今年8月贏得大西洋彩券公司(Atlantic Lottery)「Set for Life」刮刮樂彩券67萬5,000加元(約373萬港元)巨獎。

美國霍士新聞第8台等媒體報道，這對夫婦2018年首次中大獎，當時他們購買「百萬富翁刮刮樂」(Multi-Millionaire Scratch ‘N Win)，捧走250萬加元(約1,381萬港元)獎金，是大西洋彩券公司歷來刮刮樂最高獎金紀錄。

當時，這對來自南蘇丹的夫婦與4個孩子已在加拿大定居14年。他們對傳媒表示，計劃用這筆獎金尋找並接來拉多從嬰兒時期就分離、當時在烏干達難民營生活的母親，讓她到加國與親人團聚。