狗狗陪生病主人返學熬足9年　一起上台領獎獲全場鼓掌(有片)

美國一名女子曾在陸軍中服役擔任醫護兵，惟因受傷後失去人生方向，慶幸她遇上一隻拉布拉多服務犬，在牠的陪伴下，女子不但找回生活目標，在愛犬的陪同下重返校園，由學士課程熬到雙學位訓練，合共9年。女子日前在參加白袍典禮時，陪伴她上台的11歲毛孩夥伴，竟也獲得其指導教授準備的一條專屬白色領巾，作為特別表揚，感動的場面獲得全場鼓掌。
綜合報道，女子Freedom Green於19歲就加入美國陸軍擔任戰鬥醫護兵，但期間受傷，頓失去方向，直至2017年萬聖節，她遇見自己服務犬「Gus Gus」，從此一人一狗幾乎形影不離。在Gus Gus的陪伴下，Freedom逐漸找回生活目標，先在德州取得學士學位，接著前往英國倫敦帝國學院(Imperial College London)完成研究碩士課程，返美後又投入醫學研究，最終進入醫師科學家培訓計畫，繼續攻讀醫學與博士雙學位。Freedom說，求學過程並不容易，她曾因攜帶服務犬遭遇研究訓練場所的排斥，也有人認為狗狗增加了求學難度，但她始終相信，若沒有Gus Gus的協助，自己根本不可能走到今天。
飼主為Gus Gus獲得肯定而感動
在獲賜白袍典禮當天，Freedom穿上象徵博士候選人身分的白袍後，指導教授Dr. Tori Baxter突然掏出一條白色三角巾，蹲下替Gus Gus繫上，上面用紅字繡著「Gus Gus狗狗候選人」。Gus Gus雖然乖乖坐在原地維持工作姿態，但尾巴卻忍不住開心地搖動，Freedom相當感動，因為Gus Gus為她服務犬多年、默默付出的努力，終於在重要場合獲得肯定。事後Freedom將這段影片分享網上，不少人都替Freedom與Gus Gus感到相當感動。如今Freedom與Gus Gus仍在努力完成醫生科學家培訓計畫，期待幾年後能再次一起參加畢業典禮。Freedom最後特別感謝服務犬組織「Patriot PAWS」當年培育Gus Gus，讓自己不僅獲得生活上的協助，更重新找回追求夢想的勇氣。