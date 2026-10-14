狗狗陪生病主人返學熬足9年　一起上台領獎獲全場鼓掌(有片)

美國一名女子曾在陸軍中服役擔任醫護兵，惟因受傷後失去人生方向，慶幸她遇上一隻拉布拉多服務犬，在牠的陪伴下，女子不但找回生活目標，在愛犬的陪同下重返校園，由學士課程熬到雙學位訓練，合共9年。女子日前在參加白袍典禮時，陪伴她上台的11歲毛孩夥伴，竟也獲得其指導教授準備的一條專屬白色領巾，作為特別表揚，感動的場面獲得全場鼓掌。

綜合報道，女子Freedom Green於19歲就加入美國陸軍擔任戰鬥醫護兵，但期間受傷，頓失去方向，直至2017年萬聖節，她遇見自己服務犬「Gus Gus」，從此一人一狗幾乎形影不離。在Gus Gus的陪伴下，Freedom逐漸找回生活目標，先在德州取得學士學位，接著前往英國倫敦帝國學院(Imperial College London)完成研究碩士課程，返美後又投入醫學研究，最終進入醫師科學家培訓計畫，繼續攻讀醫學與博士雙學位。Freedom說，求學過程並不容易，她曾因攜帶服務犬遭遇研究訓練場所的排斥，也有人認為狗狗增加了求學難度，但她始終相信，若沒有Gus Gus的協助，自己根本不可能走到今天。