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出版：2026-Oct-14 15:45
更新：2026-Oct-14 15:45

狗狗陪生病主人返學熬足9年　一起上台領獎獲全場鼓掌(有片)

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狗狗陪生病主人返學熬足9年，一起上台領獎獲全場鼓掌。(IG)

狗狗陪生病主人返學熬足9年，一起上台領獎獲全場鼓掌。(IG)

美國一名女子曾在陸軍中服役擔任醫護兵，惟因受傷後失去人生方向，慶幸她遇上一隻拉布拉多服務犬，在牠的陪伴下，女子不但找回生活目標，在愛犬的陪同下重返校園，由學士課程熬到雙學位訓練，合共9年。女子日前在參加白袍典禮時，陪伴她上台的11歲毛孩夥伴，竟也獲得其指導教授準備的一條專屬白色領巾，作為特別表揚，感動的場面獲得全場鼓掌。

綜合報道，女子Freedom Green於19歲就加入美國陸軍擔任戰鬥醫護兵，但期間受傷，頓失去方向，直至2017年萬聖節，她遇見自己服務犬「Gus Gus」，從此一人一狗幾乎形影不離。在Gus Gus的陪伴下，Freedom逐漸找回生活目標，先在德州取得學士學位，接著前往英國倫敦帝國學院(Imperial College London)完成研究碩士課程，返美後又投入醫學研究，最終進入醫師科學家培訓計畫，繼續攻讀醫學與博士雙學位。Freedom說，求學過程並不容易，她曾因攜帶服務犬遭遇研究訓練場所的排斥，也有人認為狗狗增加了求學難度，但她始終相信，若沒有Gus Gus的協助，自己根本不可能走到今天。

Gus Gus陪同Freedom上台，Freedom穿上象徵博士候選人身分的白袍。(IG) 指導教授Dr. Tori Baxter突然掏出一條白色三角巾，彎腰替Gus Gus繫上。(IG) 指導教授Dr. Tori Baxter突然掏出一條白色三角巾，彎腰替Gus Gus繫上。(IG) 飼主為Gus Gus獲得肯定而感動。(IG) 飼主為Gus Gus獲得肯定而感動。(IG) 三角巾繡著「Gus Gus狗狗候選人」。(IG) Freedom與Gus Gus仍在努力完成醫生科學家培訓計畫。(IG) Freedom相信，若沒有Gus Gus的協助，自己根本不可能走到今天。(IG)

飼主為Gus Gus獲得肯定而感動

在獲賜白袍典禮當天，Freedom穿上象徵博士候選人身分的白袍後，指導教授Dr. Tori Baxter突然掏出一條白色三角巾，蹲下替Gus Gus繫上，上面用紅字繡著「Gus Gus狗狗候選人」。Gus Gus雖然乖乖坐在原地維持工作姿態，但尾巴卻忍不住開心地搖動，Freedom相當感動，因為Gus Gus為她服務犬多年、默默付出的努力，終於在重要場合獲得肯定。事後Freedom將這段影片分享網上，不少人都替Freedom與Gus Gus感到相當感動。如今Freedom與Gus Gus仍在努力完成醫生科學家培訓計畫，期待幾年後能再次一起參加畢業典禮。Freedom最後特別感謝服務犬組織「Patriot PAWS」當年培育Gus Gus，讓自己不僅獲得生活上的協助，更重新找回追求夢想的勇氣。

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