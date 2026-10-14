特朗普稱民主黨對手為聖戰份子　另有眾議員遭司法部搜屋

美國《有線電視新聞網》（CNN）報道，其中特朗普（Donald Trump）近日在造勢活動中，故意將密歇根州民主黨參議員候選人艾爾賽義德（Abdul El-Sayed）稱為「穆罕默德」（Mohammed），還指控他是「聖戰份子」。艾爾賽義德反批，特朗普利用他的名字與信仰轉移焦點，掩蓋民眾在加油站、雜貨店及就醫時面臨的高額開銷。

美國中期選舉逼近，共和黨選情承壓，美國總統特朗普與副總統萬斯近日助選時，接連以種族、宗教及個人身份攻擊民主黨候選人，《CNN》評論指，共和黨恐藉負面攻勢轉移民眾對物價高漲的不滿。

副總統萬斯（JD Vance）則在德州造勢時，將民主黨參議員候選人塔拉里科（James Talarico）稱為「怪胎」，特朗普也反覆嘲諷對方是素食主義者，與德州飲食文化格格不入。《CNN》認為，相關攻勢可能意在轉移共和黨候選人帕克斯頓（Ken Paxton）面臨的醜聞爭議。

特朗普支持率僅33%

此外，特朗普再度以貶抑言論攻擊移民，質疑索馬里出生、已歸化美國公民的明尼蘇達州聯邦眾議員奧馬爾（Ilhan Omar），是否享有憲法權利。美國司法部表示，執法人員已對奧馬住家採取執法行動，奧馬則指控特朗普長期抹黑她，並將她視為政治敵人。

報道指出，白宮幕僚否認特朗普涉及種族歧視，共和黨支持者則反批民主黨也曾使用貶抑言詞攻擊保守派。根據《CNN》民調，目前特朗普支持率僅33%，食品、住房及燃油等生活成本持續引發民怨。