特朗普料11月親赴菲律賓　出席馬尼拉東盟峰會

特朗普此行也受到外界關注。美國近年持續強化與東南亞盟友及夥伴的關係，尤其在南海局勢、區域安全及與中國的戰略競爭等議題上，菲律賓是華府在印太地區的重要合作對象。

路透社報道，特朗普此次行程將配合東盟年度峰會及相關會議舉行。菲律賓是今年東盟峰會主辦國，馬尼拉將迎接東南亞各國領袖及相關國家代表，討論區域合作與安全等議題。

美國總統特朗普預計11月前往菲律賓首都馬尼拉，出席東南亞國家聯盟（ASEAN）峰會。菲律賓總統小馬可斯辦公室14日證實相關消息，這將是特朗普自2017年以來再次訪問菲律賓。

南海爭議成重要議題

菲律賓總統小馬可斯政府近年持續深化與美國的國防合作，雙方也在經貿及安全領域保持密切往來。南海主權爭議則是兩國與中國關係中的重要議題之一。

特朗普上一次訪問菲律賓是在2017年，當時他以美國總統身份出席東盟峰會。此次再度訪菲，預料將成為美國與東南亞國家領袖討論區域安全、經貿合作及印太局勢的重要場合。

不過，特朗普此次訪問的詳細行程，以及是否安排與菲律賓或其他國家領袖舉行雙邊會談，仍有待進一步公布。