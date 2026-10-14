熱門搜尋:
蔡天鳳碎屍案 車Cam直擊 新皇崗口岸 俄羅斯鼠疫 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
國際
出版：2026-Oct-14 18:15
更新：2026-Oct-14 18:15

特朗普料11月親赴菲律賓　出席馬尼拉東盟峰會

分享：
特朗普預計11月前往菲律賓首都馬尼拉，出席東南亞國家聯盟峰會。（圖／路透）

特朗普預計11月前往菲律賓首都馬尼拉，出席東南亞國家聯盟峰會。（圖／路透）

美國總統特朗普預計11月前往菲律賓首都馬尼拉，出席東南亞國家聯盟（ASEAN）峰會。菲律賓總統小馬可斯辦公室14日證實相關消息，這將是特朗普自2017年以來再次訪問菲律賓。

2017年以來再次訪問

路透社報道，特朗普此次行程將配合東盟年度峰會及相關會議舉行。菲律賓是今年東盟峰會主辦國，馬尼拉將迎接東南亞各國領袖及相關國家代表，討論區域合作與安全等議題。

特朗普此行也受到外界關注。美國近年持續強化與東南亞盟友及夥伴的關係，尤其在南海局勢、區域安全及與中國的戰略競爭等議題上，菲律賓是華府在印太地區的重要合作對象。

伊朗局勢，特朗普：中期選舉前美國不會攻擊伊朗。(AP) 特朗普。（圖／路透社） 美國總統特朗普。（圖／路透社） 特朗普。 特朗普早前在白宮東廳發表演說，AMC行政總裁蘇姿丰站其左後方。（美聯社資料圖片） 特朗普突稱俄烏能源停火 澤連斯基：從傳媒得知 烏能源基建仍遭炸｜俄烏戰爭 特朗普再有改名構想，或將大西洋或太平洋改為「特朗普洋」。(AP)

南海爭議成重要議題

菲律賓總統小馬可斯政府近年持續深化與美國的國防合作，雙方也在經貿及安全領域保持密切往來。南海主權爭議則是兩國與中國關係中的重要議題之一。

特朗普上一次訪問菲律賓是在2017年，當時他以美國總統身份出席東盟峰會。此次再度訪菲，預料將成為美國與東南亞國家領袖討論區域安全、經貿合作及印太局勢的重要場合。

不過，特朗普此次訪問的詳細行程，以及是否安排與菲律賓或其他國家領袖舉行雙邊會談，仍有待進一步公布。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

訂閱 《am730》 電子報
每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務