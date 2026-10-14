日本地鐵站旁出現水袋　引爆東京地鐵恐襲疑慮

在1995年，東京地鐵發生沙林毒氣襲擊事件。事隔31年，日本人對地鐵恐襲猶有餘悸。在日前社交平台有網民表示，在東京地鐵銀座站的出入口，見到一個可疑水袋，擔心會是另一次的恐怖襲擊。
在星期一（12日），社交平台X上有日本網民表示，在東京地鐵的銀座站出入口樓梯的旁邊去水坑道，見到一個可疑的水袋。他表示對於這些裝有水的水袋感到懷疑，曾向地鐵方面查詢，但不獲回覆。在社交平台上，網民開始將這些「可疑物品」，與1995年3月20日在東京發生的沙林毒氣事件有關。因為當年，策劃襲擊的奧姆真理教成員，就是在多個地鐵車廂及站內，放置裝有沙林液體的膠袋，並將膠袋刺穿導致沙林毒氣在車站及車廂散發，最終導致14人死亡。
事件不單引起網民的疑慮，更有人利用一個以當年奧姆真理教教主「麻原彰晃」為名的戶口轉發，不過他是提醒網民，不要忘記當年發生的事件。東京地鐵方面表示在周一的時候，有警察表示接到舉報指有可疑的水袋出現，並到車站調查。東京地鐵的公關在今日回應媒體指，有關的水袋並非可疑物品，只是在上月底颱風杜鵑吹襲時，為避免大雨導致車站漏水而採取的緊急措施。
銀座駅にビニール袋に入った液体があって血の気が引く https://t.co/IVX1fjqszc— K (@Kazuhiro800) October 12, 2026
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