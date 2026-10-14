斯里蘭卡外勞因網上褻瀆伊斯蘭教　沙特阿拉伯撤銷死刑處分

斯里蘭卡當局表示，一名該國到沙特阿拉伯打工的工人，在今年9月因為在社交平台上褻瀆伊斯蘭教先知穆罕默德而被判死刑，在經過外交渠道的協商，沙特最高法院在周三（14日）撤回死刑的裁決。
27歲的斯里蘭卡外勞Anojan Sivarasa，因為在今年6月印度教與伊斯蘭教徒發生網上的宗教爭論期間，在facebook上駁斥一名貶損印度教神靈時，褻瀆伊斯蘭教的先知穆罕默德。雖然Sivarasa在7月刪除了有關帖文並拍片道歉，但被其僱主和沙特官員的注意，令他在7月入獄，並在今年9月被沙特的上訴法院，裁定褻瀆罪名成立，被判處死刑，事件震驚斯里蘭卡社會。
斯里蘭卡副外交部長希馬錢德拉（Arun Hemachandra）在今日表示，在經過斯里蘭卡的外交努力，沙特法院在今日撤回Sivarasa的死刑裁決。不過Sivarasa的後續處分未有透露，而他之前是被判囚5年及罰款300萬沙特利雅（約627.8萬港元）。英國廣播公司（BBC）向一位協助Sivarasa的斯里蘭卡國會議員確認了死刑已被推翻，不過仍需要審視沙特最新的裁決，而Sivarasa的家人在9月28日起已未能與他直接接觸。
訂閱 《am730》 電子報每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策。