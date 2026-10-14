斯里蘭卡外勞因網上褻瀆伊斯蘭教　沙特阿拉伯撤銷死刑處分

斯里蘭卡當局表示，一名該國到沙特阿拉伯打工的工人，在今年9月因為在社交平台上褻瀆伊斯蘭教先知穆罕默德而被判死刑，在經過外交渠道的協商，沙特最高法院在周三（14日）撤回死刑的裁決。

27歲的斯里蘭卡外勞Anojan Sivarasa，因為在今年6月印度教與伊斯蘭教徒發生網上的宗教爭論期間，在facebook上駁斥一名貶損印度教神靈時，褻瀆伊斯蘭教的先知穆罕默德。雖然Sivarasa在7月刪除了有關帖文並拍片道歉，但被其僱主和沙特官員的注意，令他在7月入獄，並在今年9月被沙特的上訴法院，裁定褻瀆罪名成立，被判處死刑，事件震驚斯里蘭卡社會。