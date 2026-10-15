南韓蔚山化工廠大火　波及7座危險品儲槽

初步調查指出，火勢疑似在工廠將甲苯分裝至桶裝容器的過程中，因不明原因突然發生。隨後火勢延燒至戶外儲槽區，波及7座存放甲苯、稀釋劑、丙酮、乙醇及二甲苯等危險品的儲槽。

根據南韓蔚山消防本部消息，火警於當地時間上午9時41分左右發生，地點位於蔚州郡溫山邑鶴南里一間化學產品製造廠。消防人員下午1時34分控制火勢，並確認火勢已受到控制，最終於下午1時50分完全撲滅。

南韓蔚山廣域市蔚州郡一間化學產品製造廠在10月14日上午發生火警，火勢延燒約4小時9分鐘後完全撲滅。事故無人傷亡，廠內12名工作人員及附近工地約7000名工人緊急疏散。

約7000人緊急疏散

火警發生後，廠內12名工作人員立即撤離。由於附近有大型施工現場，約7,000名工人被緊急疏散至安全地點，以降低火勢蔓延可能造成的風險。

蔚山消防本部先後啟動第一級應變機制，並兩度發布國家消防動員令，調派201名消防及相關人員、49輛消防與救援車輛投入滅火。警方與消防單位後續將向工廠相關人員了解事發經過，進一步調查起火原因，並估算事故造成的財物損失。

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