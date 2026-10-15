巴基斯坦火車出軌釀5死35傷 總統總理發聲明哀悼

巴基斯坦中部旁遮普省13日凌晨發生火車出軌事故，造成至少5人死亡、35人受傷。警方及巴基斯坦鐵路部門官員表示，救難人員已趕赴現場，將傷者送醫治療，事故原因仍有待釐清。

美聯社報道，這列火車原定從南部港口城市卡拉奇（Karachi）開往西北部城市白沙瓦（Peshawar），行經旁遮普省謝爾沙（Sher Shah）地區時出軌。巴基斯坦鐵路發言人Kaleem Akhtar表示，列車共有14節車廂，救援人員已將車內乘客撤離，並尋獲4名罹難者遺體。

救援官員指出，部分傷者隨後被送往醫院，其中1人尚未送抵醫院便宣告不治，使死亡人數增至5人。救援人員及醫護團隊已投入現場工作。