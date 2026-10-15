巴基斯坦火車出軌釀5死35傷 總統總理發聲明哀悼

巴基斯坦中部旁遮普省13日凌晨發生火車出軌事故，造成至少5人死亡、35人受傷。警方及巴基斯坦鐵路部門官員表示，救難人員已趕赴現場，將傷者送醫治療，事故原因仍有待釐清。
美聯社報道，這列火車原定從南部港口城市卡拉奇（Karachi）開往西北部城市白沙瓦（Peshawar），行經旁遮普省謝爾沙（Sher Shah）地區時出軌。巴基斯坦鐵路發言人Kaleem Akhtar表示，列車共有14節車廂，救援人員已將車內乘客撤離，並尋獲4名罹難者遺體。
救援官員指出，部分傷者隨後被送往醫院，其中1人尚未送抵醫院便宣告不治，使死亡人數增至5人。救援人員及醫護團隊已投入現場工作。
巴基斯坦總統扎爾達里（Asif Ali Zardari）及總理謝里夫（Shehbaz Sharif）分別發表聲明，對事故造成傷亡表達哀悼，並要求相關單位盡力提供傷者所需的醫療照護。
肇因待調查
巴基斯坦鐵路事故並非罕見。當地鐵路系統長期面臨投資不足、軌道設施殘舊及信號系統過時等問題。2023年，巴基斯坦南部也曾發生客運列車出軌事故，當時有10節車廂脫軌，造成30人死亡、90多人受傷。
目前當局尚未公布事故的確切肇因，後續調查及傷亡情況仍有待進一步確認。
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Tragedia ferroviaria en Pakistán: descarrila el Rehman Baba Express cerca del puente Sher Shah. Saldo preliminar de 6 muertos y 30 heridos tras volcar 14 vagones. 👇 https://t.co/3IhZQMZFFB https://t.co/rWS8Nn4PUO— Código Rojo 🇲🇽 ✴ (@codigorojocdmx) October 13, 2026