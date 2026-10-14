日本農林大臣上任1個月辭職　涉安排巴士接送選民投票

日本高市早苗政府再爆官員醜聞。剛在9月獲任命為農林水產大臣的簗和生，被揭發用免費巴士接載選民投票，被要求下台。雖然簗在國會以「人道理由」解釋安排巴士的原因，但仍被在野黨不斷逼宮。而日本雜誌在今日（14日）再爆出更多簗和生涉及的選舉舞弊指控，簗和生傍晚已向首相高市早苗提出辭呈。 47歲的簗和生在今年9月任命為新的農林水產大臣，之前因為地方政府削減預算而失言的錄音流出後。上星期又被《週刊文春》揭露，他在2024年的眾議院選舉中，涉嫌安排免費巴士安排支持的選民到票站投票，被指涉嫌違反《公職選舉法》。在日本傍晚，簗和生與首相高市早苗會面，在會後他向媒體表示提出請辭，是高市政府首位因為醜聞辭職的內閣成員。

更多涉選舉舞弊指控曝光 在昨日的國會上，簗和生曾指安排穿梭巴士只是人道理由的考慮，並非提供利益。然而《週刊文春》在新一期再揭露更多內幕，指在2024年的眾議院選舉投票日，簗和生安排工作人員打電話呼籲支持者投票，根據日本的選舉法，嚴禁聘請他人透過電話拉票。 有相關工作人員向《文春》表示：「簗先生直接打電話來說『請你幫忙打電話，然後我就透過電話簿一個一個的通知。在工作過後，他的秘書向我提供現金和收據。」另一位工作人員也表示：「我就是負責打電話說，『請投我們一票。』我看着工作人員給我的名單，然後說，『拜託了。』簗先生當時面臨落選的危機，很絕望。在投票結束後，他的秘書給我現金和收據。」選舉中，簗僅以178票之微險勝。《文春》又指，在過去也曾有候選人以時薪800日圓聘請人員打電話拉票，最後被起訴及定罪。

高市早苗指違法將毫不猶豫採取行動 報道向日本神戶學院大學的法律教授上脇博之查詢，教授指出《公職選舉法》不允許僅從事行政工作的選舉工作人員進行諸如電話拉票等競選活動。如果工作人員參與競選活動並因此獲得報酬，則構成違反《公職選舉法》中賄賂競選工作人員。此外，如果簗先生本人要求工作人員拉票，則將被視為極其惡意的行為。 在今日國會的預算委員會會議，簗和生繼續被在野黨追擊，而高市早苗回應表示：「我收到包括選舉委員會提出質詢的回應。而目前，我無法判斷這是否違法。我希望他們履行其應盡的職責。當我們認定有違法行為時，即使是人事問題，我們也會毫不猶豫地採取行動。」