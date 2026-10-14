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出版：2026-Oct-14 18:35
更新：2026-Oct-14 18:35

日本火鍋放題肉類盜竊頻生？機械人運送餐點惹禍

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日本的送餐機械人。(網上圖片)

日本受歡迎的連鎖火鍋放題餐廳「涮乃葉」，近期被網民指頻繁發生肉類被「盜竊」的事件，矛頭指向餐廳使用的機械人送餐系統一次送到多張檯。有網民表示一些高級的肉類會經常被人偷走，公司雖然道歉，並表示會安排工作人員教導顧客。

湔乃葉是日本受歡迎的連鎖火鍋放題店，店內有多種套餐選擇，有較便宜以及高級的肉類提供。而且餐廳多數採用機械人運送餐點，在機械人的屏幕更有一對有趣的貓眼吸引食客。在上個月，社交平台上有網民指責，一些選擇了最便宜套餐的顧客，卻從機械人的餐盤，取走一些高級的肉類，這些本不在他們的套餐之內。

男子稱點3次高級肉全消失

其中一名40多歲的男子在網上講述自己經歷，表示他在點了餐點後，等了15分鐘都未有餐點，然而一部沒有肉類的機械人卻3次去到他的坐位前面。他表示：「那台被搶劫的機器人連續來了3次。因為是自助餐，我想著可以再點一些，但好像坐在我前面的20多個人把肉都吃光……不知道為甚麼，我的點餐記錄顯示我一個人點了80碟。」男子之後向店員了解，其後由店員親自把餐點送到，他表示，不排隊是他人拿錯，但如果是故意，問題可是相當嚴重。

涮乃葉其後向媒體就事件道歉，並表示為了快速送餐，機械人仍會一次送多張檯，不過由於目前僅在顯示屏說明餐點似乎未起作用，未來會安排員工指導顧客，甚至在顧客旁提醒，並會在提示中加入英文及中文。同時在部份的餐廳都已經在一些機械人測試新功能，可以在顧客拿錯別人的餐點時作出提示，而且獲得不錯回應，未來會推廣至所有店舖。

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