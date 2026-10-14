日本火鍋放題肉類盜竊頻生？機械人運送餐點惹禍

日本受歡迎的連鎖火鍋放題餐廳「涮乃葉」，近期被網民指頻繁發生肉類被「盜竊」的事件，矛頭指向餐廳使用的機械人送餐系統一次送到多張檯。有網民表示一些高級的肉類會經常被人偷走，公司雖然道歉，並表示會安排工作人員教導顧客。
湔乃葉是日本受歡迎的連鎖火鍋放題店，店內有多種套餐選擇，有較便宜以及高級的肉類提供。而且餐廳多數採用機械人運送餐點，在機械人的屏幕更有一對有趣的貓眼吸引食客。在上個月，社交平台上有網民指責，一些選擇了最便宜套餐的顧客，卻從機械人的餐盤，取走一些高級的肉類，這些本不在他們的套餐之內。
なんでこんな事件が増えた...？ ネット民は知っている しゃぶ葉で、配膳ロボットが運んでくる肉を、他の客が横取りする被害がまた相次いでいる。 しかも、訴えが集中しているのがブランド豚や国産牛を選べる高価格帯コース。 豚や鶏が中心の客が、なぜか高級肉の段に手を伸ばす。 取り間違いにしては出来すぎてないか？ ロボットには席番号などの表示があり、音声案内もある。注文したテーブルの前に止まるので、普通ならわかるだろ？ 取る前に確認すれば、自分の肉かどうか分かる仕組みになっている。 それでも横取り被害が繰り返される。 そもそも2025年2月にも同じ問題が炎上。 翌3月には再発防止策を打ち出した。 それから約1年半。また同じ問題が再燃。 今回の追加策は「他人の段を取ろうとしたら音声で知らせる」。 これって逆に言えば、会社側も「他人の肉に手を伸ばす客がいる」ことを認識してるってことだろ。 だったら必要なのは、さらに説明を増やすことなのか？ 本当に「間違えただけ」なら、なぜ同じ被害が何度も起きる？ 高級肉だけ狙われているなら、なおさら原因を徹底的に調べるべきだ。 ロボットの棚を施錠する。 受け取り時に認証する。 やり方はいくらでもある。 客のモラルだけに頼るから、横取りされる。 自分が注文していない肉を勝手に取る。 これは「取り間違い」じゃなく、横取りだろ。 なぜこんな事件が増えたのか？ ネット民は知っている https://t.co/XDRSrHBqMu— TotalNewsWorld (@turningpointjpn) October 3, 2026
男子稱點3次高級肉全消失
其中一名40多歲的男子在網上講述自己經歷，表示他在點了餐點後，等了15分鐘都未有餐點，然而一部沒有肉類的機械人卻3次去到他的坐位前面。他表示：「那台被搶劫的機器人連續來了3次。因為是自助餐，我想著可以再點一些，但好像坐在我前面的20多個人把肉都吃光……不知道為甚麼，我的點餐記錄顯示我一個人點了80碟。」男子之後向店員了解，其後由店員親自把餐點送到，他表示，不排隊是他人拿錯，但如果是故意，問題可是相當嚴重。
涮乃葉其後向媒體就事件道歉，並表示為了快速送餐，機械人仍會一次送多張檯，不過由於目前僅在顯示屏說明餐點似乎未起作用，未來會安排員工指導顧客，甚至在顧客旁提醒，並會在提示中加入英文及中文。同時在部份的餐廳都已經在一些機械人測試新功能，可以在顧客拿錯別人的餐點時作出提示，而且獲得不錯回應，未來會推廣至所有店舖。