日本火鍋放題肉類盜竊頻生？機械人運送餐點惹禍

日本受歡迎的連鎖火鍋放題餐廳「涮乃葉」，近期被網民指頻繁發生肉類被「盜竊」的事件，矛頭指向餐廳使用的機械人送餐系統一次送到多張檯。有網民表示一些高級的肉類會經常被人偷走，公司雖然道歉，並表示會安排工作人員教導顧客。

湔乃葉是日本受歡迎的連鎖火鍋放題店，店內有多種套餐選擇，有較便宜以及高級的肉類提供。而且餐廳多數採用機械人運送餐點，在機械人的屏幕更有一對有趣的貓眼吸引食客。在上個月，社交平台上有網民指責，一些選擇了最便宜套餐的顧客，卻從機械人的餐盤，取走一些高級的肉類，這些本不在他們的套餐之內。