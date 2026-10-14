把握機會！大阪道頓堀固力果人11月底熄燈 新看板明春登場

到大阪旅遊、走到道頓堀與「固力果跑跑人」做同款動作打卡，幾乎是不少遊客的指定行程，但這個鄰近心齋橋商圈的大阪地標下月底將暫別公眾。日本食品企業江崎固力果宣布，道頓堀固力果看板將展示至11月30日，其後停止亮燈並展開更新工程。新一代看板預定於2027年春季重新亮相，相隔約13年再度變身，但最受遊客熟悉的跑者形象將獲保留，雙手高舉衝向終點的經典姿勢不會消失。

LED設備老化 現有版本退役

設於大阪市中央區道頓堀的固力果看板，自1935年設置以來已有逾90年歷史。看板上高舉雙臂、朝終點衝刺的跑者形象，早已成為大阪最具代表性的城市景觀之一。即將退役的第6代看板自2014年起使用至今，高20米、闊10.38米。與歷代版本相比，最大特色是全面改用LED燈光，取代傳統霓虹燈，背景亦可配合不同主題切換畫面，包括夕陽和富士山等景色，令整體展示效果更加多元。