美國大型相片網站Getty Images申請破產保護　將轉作私人公司

美國的大型相片供應網站Getty Images，在周一（12日）公布，公司將進行破產並轉為私有化，期望能在年底前完成重組。

Getty Images公布，公司會在未來幾個星期按美國破產涉進行快速的程序。該公司之前與競爭對手Shutterstock合併談判破裂，並且需要面對沉重的債務和AI生成圖像的威脅。公司表示，在重組後會被Getty家族以及科赫股權發展公司共同持有全數股權，而新投資人人更承諾會向公司提供5.33億美元的股本資金。重組的計劃中，公司的2.7億美元的無擔保債券獲持有人同意註銷，同時有擔保的貸款，獲貸款方同意降低利息和延長到期日。