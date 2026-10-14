美國大型相片網站Getty Images申請破產保護　將轉作私人公司

美國的大型相片供應網站Getty Images，在周一（12日）公布，公司將進行破產並轉為私有化，期望能在年底前完成重組。
Getty Images公布，公司會在未來幾個星期按美國破產涉進行快速的程序。該公司之前與競爭對手Shutterstock合併談判破裂，並且需要面對沉重的債務和AI生成圖像的威脅。公司表示，在重組後會被Getty家族以及科赫股權發展公司共同持有全數股權，而新投資人人更承諾會向公司提供5.33億美元的股本資金。重組的計劃中，公司的2.7億美元的無擔保債券獲持有人同意註銷，同時有擔保的貸款，獲貸款方同意降低利息和延長到期日。
Getty指，在重組期間，公司業務會持續，同時相片供應方也可以按正常流程獲得全數付款。Getty主要是提供新聞用途的照片和影片，公司最初14年以私人企業營運，在2022年透過收購一間公司來上市，當時估值48億美元，然而之後股價下跌了99%。而紐約證券交易所，也在9月為該公司進行退市程序。
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