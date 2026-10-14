印度女子遭禁錮輪姦 4被告恐嚇迫撤控 父親離奇上吊疑遭謀殺

令人髮指！印度一名58歲男子的女兒今年6月遭綁架、輪姦，4名被告曾多次恐嚇家屬，要求撤控。不久之後，男子7月初被發現雙腳懸空、陳屍住所附近，警方循自殺方向調查，但妻子懷疑丈夫因拒絕撤控遭人殺害，是案中被告殺人後製造輕生假象……
印度媒體報道，案發於拉賈斯坦邦首府齋浦爾(Jaipur)，58歲死者的妻子表示，23歲女兒今年6月在齋浦爾卡爾瓦爾地區(Kalwar area)遭擄走後被多人輪姦。女兒失蹤兩天後回家，家人報警，警方經調查後拘捕並起訴4名男子。但4人其後不斷恐嚇他們，要求撤銷指控，更威脅稱若不肯撤控，便會殺死她的丈夫。
直至7月5日，警方接報後，在受害人住所附近發現其父親的遺體，循輕生方向調查並進行驗屍。但妻子對丈夫的死因提出質疑，指控4名被告涉嫌串謀殺害丈夫，將遺體掛在風扇上，以製造丈夫上吊輕生的假象。
家屬指，死者生前多次遭受4人威脅，這樣離奇死亡可能與女兒的性侵案有關，要求警方深入調查。
警方接獲死者妻子報案以及錄取證供後，改循謀殺方向調查，4名被告是否涉及謀殺仍有待釐清。
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