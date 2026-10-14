澳洲網紅懷孕 請空少搬行李上置物櫃遭拒 怒批「不尊重孕婦」惹議

澳洲31歲模特兒兼網紅埃利莎(Dominique Elissa)因懷孕，搭機時請求一名男空服員協助將手提行李放上置物櫃，估不到遭對方一口拒絕，還冷言相對。她對此感到震驚，怒批社會「不尊重孕婦」，即引發熱議。
埃利莎在本月7日播出的Podcast節目「Big Small Talk」中講述這段不快經歷。她當時禮貌地詢問空少，「可以請你幫我把行李放上去嗎？」他卻冷冷地說，「抱歉，我幫不了你。」
埃利莎解釋正在懷孕，上次搭機自己抬行李導致受傷，因此若他能協助把行李放好，便十分感激。但空少仍堅稱，「如果你沒辦法自己放行李，就必須辦理寄艙」。
空服員網民解釋原因
埃利莎表示，那個袋子不大，約9磅(約4公斤)重。她當下不知所措，便傳訊息向丈夫求助，最終是坐在旁邊的男乘客主動幫忙把行李放上置物櫃，才得以解困。
埃利莎在節目中未有透露是哪間航空公司。People報道，事件在網上引發熱議。一名自稱空服員的網民解釋，基於職安規定，航空公司員工不被允許協助旅客將行李放入頭頂置物櫃。另有網民指，直到登機門關閉前都不計入工時，因此若登機期間協助旅客搬運行李而受傷，將無法申請工傷賠償。
美國聯邦法例沒禁止空服員協助乘客搬行李
美國弗吉尼亞州律師事務所Abrams Landau指出，目前沒有聯邦法例禁止空服員協助乘客搬運隨身行李，但多個聯邦機構已認定搬運重型行李是機組人員受傷主因，各航空公司因此制定內部指引保障員工安全，限制可為乘客提供協助的範圍等。
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