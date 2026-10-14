澳洲網紅懷孕 請空少搬行李上置物櫃遭拒 怒批「不尊重孕婦」惹議

澳洲31歲模特兒兼網紅埃利莎(Dominique Elissa)因懷孕，搭機時請求一名男空服員協助將手提行李放上置物櫃，估不到遭對方一口拒絕，還冷言相對。她對此感到震驚，怒批社會「不尊重孕婦」，即引發熱議。

埃利莎在本月7日播出的Podcast節目「Big Small Talk」中講述這段不快經歷。她當時禮貌地詢問空少，「可以請你幫我把行李放上去嗎？」他卻冷冷地說，「抱歉，我幫不了你。」

埃利莎解釋正在懷孕，上次搭機自己抬行李導致受傷，因此若他能協助把行李放好，便十分感激。但空少仍堅稱，「如果你沒辦法自己放行李，就必須辦理寄艙」。