女網紅爆馬斯克給3.1億港元生仔 一原因誕子後拒收掩口費

美國前保守派女網紅Ashley St. Clair去年透露與馬斯克生下一孩子，日前向傳媒聲稱馬斯克當時提出給她4,020萬美元(約3.1億港元)作「掩口費」。(互聯網)

美國科技界富商馬斯克曾表示聰明人要多生孩子，他亦是多仔公，其已知公開的孩子多達14名。美國前保守派女網紅Ashley St. Clair去年透露與馬斯克生下一孩子，日前向傳媒聲稱馬斯克當時提出給她4,020萬美元(約3.1億港元)，但須簽保密協議。她最終拒絕簽署協議，沒有接受那筆掩口費。馬斯克否認St. Clair是其女朋友，稱兩人僅見面數次。 Ashley St. Clair向《紐約時報》稱，於2023年快將24歲時認識馬斯克，她當時是一名單親媽媽，於保守派新聞網The Babylon Bee工作，常發表言論支持當時已從第一任期卸任總統的特朗普。她指，馬斯克主動追蹤其Twitter(現稱「X」)帳號，並傳私訊搭訕，兩人因而有接觸。她有一次突然獲馬斯克邀請，乘搭其私人飛機往羅德島一間酒店；馬斯克當晚聽著有關忽必烈的播客節目入睡，形容整個過程「非常不真實」。相傳忽必烈有47名孩子。

馬斯克：妳應該生10個孩子 St. Clair形容與馬斯克關係相當親密，幾乎每天聯絡。在2024年1月，兩人前往加勒比海聖巴泰勒米島度假時，馬斯克突向她建議生孩子，並稱：「妳應該生10個孩子！我們生一個吧，我唯一有限的資源就是時間。」St. Clair坦言，考慮到自身有生育規劃且對方財力雄厚，當時認為孩子的未來能獲得保障便答應。不過，她懷孕期間，馬斯克與歌手前女友Grimes爆出爭奪孩子監護權的官司，開始對自身處境感到不安。 St. Clair與馬斯克的孩子於2024年9月出生，她指誕下孩子約兩個月後，馬斯克的財務經理透過加密通訊軟體傳來一份保密協議。條款載明將一筆過支付1,500萬美元(約1.17億港元)，並於未來21年內每月支付10萬美元(約78萬港元)，總金額高達4,020萬美元(約3.1億港元)。保密協議要求St. Clair終身不得公開馬斯克與她的關係；她雖能告知兩人所生的孩子其親生父親身份，但被禁止向她與前夫所生的另一個孩子透露。

馬克斯：不是我女友 St. Clair最終拒絕簽署保密協議，認為孩子並不是商品。她參與了奧斯卡得獎導演艾力克斯金柏尼(Alex Gibney)執導的紀錄片《馬斯克》(Musk)，揭露馬斯克私下的一面，並直言大眾過度信任有錢人，但「財富並不等於道德」。St. Clair於片中提到，馬斯克曾發短訊給她稱，在內戰爆發前，他要有一個軍團數量的孩子。馬克斯日前在社交網發文稱，St. Clair不曾是他女友，兩人僅見面數次。他又指，從未開出高達4,000萬美元的掩口費，反指對方說謊。