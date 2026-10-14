英動物園老虎咬死人 特朗普轉發AI惡搞片扮徒手馴虎捱轟(有片)

美國總統特朗普因轉發一段以英國動物園致命老虎襲擊事件為題材的AI惡搞片而惹來批評。在該慘劇中，一名24歲英國男子闖入老虎圍欄後遭咬死，其家屬早前已呼籲公眾停止轉發相關片段，但特朗普不但分享事發影片，更上載「惡搞版」，被轟零同理心。
特朗普周二先在社交平台Truth Social轉發涉事老虎襲擊片段，並留言道：「不要跟大自然過不去！(Don't ever mess with nature! )」。其後他竟又再發布一段AI生成影片，內容改編自事件經過。
AI片中反客為主馴服老虎
在該AI片中，一隻老虎試圖襲擊特朗普，但特朗普不但成功避開，更反過來追逐老虎。片中的特朗普最終將老虎馴服，兩者其後友好相處，背景播放經典歌曲《The Lion Sleeps Tonight》。
有關影片在網上流傳後引發爭議。英國主持人Piers Morgan在社交平台狠批該AI片「極度不得體」(appallingly tasteless)，並要求特朗普刪除帖文。
事件源於英國約克郡野生動物園(Yorkshire Wildlife Park)上周六發生的一宗致命事故。24歲男子威廉．查普曼(William Chapman)翻入西伯利亞虎「Atai」所在的圍欄後遭攻擊身亡。事發片段其後在社交媒體廣泛流傳。死者家屬周二透過警方發表聲明，形容查普曼是一名「聰明、溫暖而且有感染力的年輕人」，但多年來一直受嚴重精神疾病困擾，需服用強效藥物。家屬指，網上持續發布及轉載相關片段，為家人帶來極大痛苦，呼籲公眾停止散播有關影片。
特朗普馴虎AI片段︰
訂閱 《am730》 電子報每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策。