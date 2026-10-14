英動物園老虎咬死人 特朗普轉發AI惡搞片扮徒手馴虎捱轟(有片)

特朗普在英國發生老虎咬死人慘劇後，分享他「馴虎」的AI片段，惹來批評。(互聯網)

美國總統特朗普因轉發一段以英國動物園致命老虎襲擊事件為題材的AI惡搞片而惹來批評。在該慘劇中，一名24歲英國男子闖入老虎圍欄後遭咬死，其家屬早前已呼籲公眾停止轉發相關片段，但特朗普不但分享事發影片，更上載「惡搞版」，被轟零同理心。

特朗普周二先在社交平台Truth Social轉發涉事老虎襲擊片段，並留言道：「不要跟大自然過不去！(Don't ever mess with nature! )」。其後他竟又再發布一段AI生成影片，內容改編自事件經過。

AI片中反客為主馴服老虎

在該AI片中，一隻老虎試圖襲擊特朗普，但特朗普不但成功避開，更反過來追逐老虎。片中的特朗普最終將老虎馴服，兩者其後友好相處，背景播放經典歌曲《The Lion Sleeps Tonight》。