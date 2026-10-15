食螺絲誤稱丈夫為總統 白宮新發言人登場惹劣評

美國白宮新任發言人扎卡里亞(Katie Zacharia)周二首度主持白宮記者會，表現惹劣評，可說是出師不利，但總統特朗普仍然讚其表現「出色」。扎卡里亞登上講台時充滿自信，但發言時卻十分緊張，在開場白中多次食螺絲，並長時間低頭照稿讀；她又誤將「我的丈夫」讀成「我的總統」，雖很快糾正又不失幽默地自我解困，但表現已打折扣。整個記者簡報會(briefing)只有14分鐘，僅接受3個提問，被傳媒諷稱真是「夠簡」(brief)。

扎卡里亞接替以照顧年幼孩子為由辭職、任職白宮發言人17個月的萊維特。她之前曾任保守派新聞頻道Newsmax的評論員，周二首次登場的表現欠佳令人愕然。她被形容肢體僵硬、以平鋪直敘的語調讀稿，與現場記者少有眼神交流，並於詭異時間停頓和露出微笑，被諷稱表現如故障的AI機械人。在談到家庭時，有4名孩子的扎卡里亞感謝丈夫的配合及協助，令其可兼顧工作及家庭，卻出現令人尷尬的口誤，說「我完全不能接受自己晚上不能陪伴孩子，所以我的總統……不好意思，我的丈夫……這真好笑。」現場記者傳出一陣哄笑聲。