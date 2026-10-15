食螺絲誤稱丈夫為總統 白宮新發言人登場惹劣評

美國白宮新任發言人扎卡里亞(Katie Zacharia)周二首度主持白宮記者會，表現惹劣評，可說是出師不利，但總統特朗普仍然讚其表現「出色」。扎卡里亞登上講台時充滿自信，但發言時卻十分緊張，在開場白中多次食螺絲，並長時間低頭照稿讀；她又誤將「我的丈夫」讀成「我的總統」，雖很快糾正又不失幽默地自我解困，但表現已打折扣。整個記者簡報會(briefing)只有14分鐘，僅接受3個提問，被傳媒諷稱真是「夠簡」(brief)。
扎卡里亞接替以照顧年幼孩子為由辭職、任職白宮發言人17個月的萊維特。她之前曾任保守派新聞頻道Newsmax的評論員，周二首次登場的表現欠佳令人愕然。她被形容肢體僵硬、以平鋪直敘的語調讀稿，與現場記者少有眼神交流，並於詭異時間停頓和露出微笑，被諷稱表現如故障的AI機械人。在談到家庭時，有4名孩子的扎卡里亞感謝丈夫的配合及協助，令其可兼顧工作及家庭，卻出現令人尷尬的口誤，說「我完全不能接受自己晚上不能陪伴孩子，所以我的總統……不好意思，我的丈夫……這真好笑。」現場記者傳出一陣哄笑聲。
最短命白宮發言人僅任11天
前人萊維特在白宮記者會上不時「頌讚」特朗普，扎卡里亞在8分鐘的開場白中亦述說了特朗普近日出席中期選舉的造成勢集會，還有他的政績。她在首場記者會中並未受到考驗，只接受了3間保守派傳媒的提問，問題並不尖銳；但被問及美國是否停止與烏克蘭分享情報時，她卻沒有回答，被指準備不足。記者會於14分鐘後倉促收場，美聯社稱「名副其實的簡報會」。報道指，擔任特朗普政府的發言人並不容易，有一個喜歡在自己社交平台公布國家大事的總統，而且又敵視部分美國傳媒。扎卡里亞表現未如理想，已有人談論她會否打破特朗普首個任期時，前白宮傳訊總監斯卡拉穆奇擔任發言人僅11天的紀錄。
公布駐希臘大使辭職 曾與特長子訂婚
扎卡里亞唯一公布的大事，是已要求醜聞纏身的美國駐希臘大使吉爾福伊爾辭職。吉爾福伊爾曾與特朗普長子唐納德訂婚，美媒最近揭露她涉嫌以大使職權和與特朗普的聯繫謀私，更以美國的影響力恐嚇希臘政府。報道又指，她向一名美國商人提出若對方替她償還10萬美元(約78萬港元)卡數，可介紹他認識特朗普政府官員。