新看板明春登場 大阪道頓堀固力果人11月底熄燈

到大阪旅遊、走到道頓堀與「固力果跑跑人」做同款動作打卡，幾乎是不少遊客的指定行程，但這個鄰近心齋橋商圈的大阪地標下月底將暫別公眾。日本食品企業江崎固力果宣布，道頓堀固力果看板將展示至11月30日，其後停止亮燈並展開更新工程。新一代看板預定於2027年春季重新亮相，相隔約13年再度變身，但遊客最熟悉的跑者形象將獲保留，雙手高舉衝向終點的經典姿勢不會消失。
設於大阪市中央區道頓堀的固力果看板，自1935年設置以來已有逾90年歷史。看板上高舉雙臂、朝終點衝刺的跑者形象，早已成為大阪最具代表性的城市景觀之一。即將退役的第6代看板自2014年起使用至今，高20米、闊10.38米。與歷代版本相比，最大特色是全面改用LED燈光，取代傳統霓虹燈，背景亦可配合不同主題切換畫面，包括夕陽和富士山等景色，令整體展示效果更加多元。
LED設備老化 現有版本退役
江崎固力果表示，由於現時使用的LED照明設備逐漸老化，故決定進行全面翻新。第6代看板將展示至2026年11月底，工程將於12月展開，第7代看板同樣採用LED技術。
外界關注新版本會否大幅變樣，江崎固力果暫未透露設計細節，待2027年春季重新點燈後才正式公開。但公司強調，陪伴道頓堀多年的經典跑者將會保留，新看板仍會沿用雙手高舉奔跑的招牌形象。江崎固力果指，該跑者不僅是企業標誌，同時承載公司自創立以來的精神，亦象徵持續為社會帶來健康價值的理念。
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