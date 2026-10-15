俄烏戰爭｜烏克蘭指SpaceX限制星鏈服務　馬斯克：華府全權控制

俄羅斯持續對烏克蘭能源和基礎設施發動大規模打擊，烏克蘭指美國太空探索技術公司SpaceX，突然限制或中斷烏軍使用星鏈(Starlink)軍用版衛星系統「星盾」(Starshield)的部分服務，烏克蘭總統澤連斯基認為，SpaceX的做法是巨大錯誤，並感到沮喪和被背叛。SpaceX行政總裁馬斯克回應，星鏈系統由美國政府與軍方全權主導，最終取決於美國總統。
近日美國與烏克蘭關係緊張，俄羅斯同烏克蘭亦未有如美國總統特朗普所宣稱實現「能源停火」。烏克蘭軍方消息指，SpaceX在未有通知下，「星盾」服務在周一(12日)晚至周二(13日)凌晨突然受到限制，有無人機在時速110至120公里時已出現斷線，削弱烏軍作戰能力，甚至有多個任務被迫中斷。烏克蘭總統澤連斯基認為，SpaceX的做法是巨大錯誤，將造成更多烏克蘭人死亡，並感到沮喪和被背叛。
馬斯克支持特朗普稱烏克蘭該換新領導人
SpaceX行政總裁馬斯克隨後在網上回應，烏克蘭境內「星盾」軍事網絡的所有速度限制均由美國政府與軍方全權主導，最終取決於美國總統。報道指，「星盾」系統在烏克蘭用於前線通信，用於攔截導彈；「星鏈」系統僅限於民用用途，兩個衛星系統均由馬斯克旗下的太空探索公司設計。此外，馬斯克日前曾表態支持總統特朗普的講法，認為烏克蘭應該選出新的領導人，指澤連斯基下令攻擊俄羅斯煉油廠，做得太過份。
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