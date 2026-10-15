特朗普：格陵蘭準備展開大規模油氣及礦產勘探

美國總統特朗普周三(14日)晚間宣布，正籌備對格陵蘭島的石油、天然氣和礦產資源進行「大規模勘探」。美國與丹麥和格陵蘭早前簽署了將丹麥這個自治領土納入美國影響範圍的安全協議。

特朗普在其社交平台Truth Social上表示：「在我們嶄新而壯麗的格陵蘭島上，大規模的石油、天然氣和礦產勘探即將開始！」並稱有專家認爲，當地“容易獲取”的石油資源規模可能超過全球絕大多數地區。特朗普認為，對於美國與歐洲的防務安全而言，華盛頓永久駐軍的這個北極島嶼具有無可比擬的重要性，他強調，格陵蘭在發起進攻或應對敵方攻擊方面擁有「時間、位置和射界」三重優勢，形容「是世界上其他任何地方都無法比擬」。