特朗普：格陵蘭準備展開大規模油氣及礦產勘探

美國總統特朗普周三(14日)晚間宣布，正籌備對格陵蘭島的石油、天然氣和礦產資源進行「大規模勘探」。美國與丹麥和格陵蘭早前簽署了將丹麥這個自治領土納入美國影響範圍的安全協議。
特朗普在其社交平台Truth Social上表示：「在我們嶄新而壯麗的格陵蘭島上，大規模的石油、天然氣和礦產勘探即將開始！」並稱有專家認爲，當地“容易獲取”的石油資源規模可能超過全球絕大多數地區。特朗普認為，對於美國與歐洲的防務安全而言，華盛頓永久駐軍的這個北極島嶼具有無可比擬的重要性，他強調，格陵蘭在發起進攻或應對敵方攻擊方面擁有「時間、位置和射界」三重優勢，形容「是世界上其他任何地方都無法比擬」。
分析：礦產開發比油氣更具現實基礎
有分析指，特朗普點名「石油、天然氣和礦產」，這三類資源在格陵蘭島政策有所不同，包括2021年當地政府決定停止發放新的石油和天然氣勘探許可。至於涉及黃金、鋅、稀土、鈦、石墨、鉬和鎂等資源則已有多項開發許可證，相比油氣，格陵蘭擴大礦產開發的現實基礎明顯更強。
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