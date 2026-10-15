知名護墊含致癌「永久化學物」　美國數百女入稟控罹癌不孕

Carefree原為美國強生公司(Johnson & Johnson)旗下品牌、現由衞生用品公司Essity經營的知名品牌Carefree(嬌爽)，在美國被消費者控訴，旗下護墊產品含有致癌化學物質，導致女性長期使用後健康嚴重受損，引發的病症從念珠菌感染到肝臟疾病、甚至多種癌症、不孕，已有多達數百名女性入稟法院提控。

綜合報道，美國加州洛杉磯郡高等法院(LA County Superior Court)一項最新訴訟，由數百名女性指控該品牌生產的護墊含有致癌化學物質PFOA(全氟辛酸)，長期使用導致她們反覆感染，甚至罹患癌症。訴狀指出，PFOA屬於人工合成的PFAS(全氟和聚全氟烷基物質)，因無法在環境或人體內輕易分解，被稱為「永久化學物質」(Forever Chemicals)。原告律師指出，原告女性長期於內褲中使用Carefree護墊，使產品與女性外陰及會陰組織產生「持續性接觸」。而私密處組織血管豐富且通透性高，吸收的物質會直接進入血液循環，而非經過肝臟代謝。部分受害者每天配戴護墊長達10小時以上，多年下來累積暴露於該化學物質高達數百至數千次。參與訴訟的數百名女性聲稱，她們在使用該產品後出現了一連串嚴重的健康問題，包括乳癌、卵巢癌、腎臟癌。以及甲狀腺疾病、慢性發炎、高膽固醇、肝臟疾病與免疫系統失調。嚴重者甚至受孕力下降甚至不孕。原告在訴狀中表示，除了身體上的痛苦與治療焦慮，她們現在每天都生活在隨時可能罹癌的恐懼之中，嚴重影響生活品質。