警局收容迷路鸚鵡　短短2天學識警察口頭禪(有片)

日本一隻虎皮鸚鵡走失後，被民眾送到警局當成「失物」保管，詎料牠才住了幾天，就開始模仿員警接電話的聲音，甚至學會說警局名稱和員警的口頭禪，讓原本嚴肅的辦公室多了一位會說話的特殊成員。

綜合報道，這隻雄性虎皮鸚鵡9月上旬在兵庫縣尼崎市一個停車場被發現，牠被帶到附近的武庫之莊派出所，隨後轉送到尼崎北警署，按失物招領制度暫時保管，住在警局會計課辦公室，由警員輪流照顧。詎料鸚鵡入住警局僅2至3天，就展現驚人的模仿能力，開始學起周遭員警說話。會計課警員接聽電話時通常第一句就是「您好，尼崎北會計課」，鸚鵡亦開始模仿起來。牠還學會「喂，你好」以及「搞錯了」等短句，「搞錯了」更是其中一名會計課警員的口頭襌，讓眾人相當驚訝。這名警員受訪時笑說，自己剛調到新部門後經常出錯，不自覺就會說出「搞錯了」，沒想到鸚鵡竟然也學了起來，還被其他主管發現這個習慣。