警局收容迷路鸚鵡　短短2天學識警察口頭禪(有片)

日本一隻虎皮鸚鵡走失後，被民眾送到警局當成「失物」保管，詎料牠才住了幾天，就開始模仿員警接電話的聲音，甚至學會說警局名稱和員警的口頭禪，讓原本嚴肅的辦公室多了一位會說話的特殊成員。
綜合報道，這隻雄性虎皮鸚鵡9月上旬在兵庫縣尼崎市一個停車場被發現，牠被帶到附近的武庫之莊派出所，隨後轉送到尼崎北警署，按失物招領制度暫時保管，住在警局會計課辦公室，由警員輪流照顧。詎料鸚鵡入住警局僅2至3天，就展現驚人的模仿能力，開始學起周遭員警說話。會計課警員接聽電話時通常第一句就是「您好，尼崎北會計課」，鸚鵡亦開始模仿起來。牠還學會「喂，你好」以及「搞錯了」等短句，「搞錯了」更是其中一名會計課警員的口頭襌，讓眾人相當驚訝。這名警員受訪時笑說，自己剛調到新部門後經常出錯，不自覺就會說出「搞錯了」，沒想到鸚鵡竟然也學了起來，還被其他主管發現這個習慣。
警方不捨 但指最好結果是送回原本的家
隨著鸚鵡學會的詞彙愈來愈多，牠亦逐漸成為警局裡的小明星，令警員多了一位會模仿他們說話的特殊室友。雖然鸚鵡已經逐漸融入警局生活，但警方強調，牠不是警局飼養的寵物，而是一隻等待主人認領的走失鳥。尼崎北警察署副署長安井修三表示，如果過去有飼主一直疼愛並照顧牠，最好的結果仍然是將牠送回原本的家。警方也呼籲，若有民眾在尼崎市附近走失虎皮鸚鵡，或認得這隻會說「尼崎北會計」的鳥兒，可以向尼崎北警察署聯繫，希望這位意外學會警察用語的小房客，早日與主人團聚。
訂閱 《am730》 電子報每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策。