日本警車扮可愛夜場女公關再被捕　驗出同時有食K仔

在今年9月，一名日本夜場女公關因為被發現家中服用可卡因被捕案，涉事的女子田澤梨乃據報在上星期再度被捕。原因是在警察對她進行檢驗時，發現她不只對可卡因呈陽性，還有氯安酮。這位六本木著名的女公關，在上次被捕時因為於警車內向傳媒拋媚眼引起關注。
日本媒體報道，27歲的田澤梨乃因為服用可卡因及氯安酮而涉嫌違反毒品管制法例而再度被拘捕。據日本媒體報道，田澤在之前的調查中未有回應是否認罪，表示需要等待律師商量決定。而據報在之前被捕於車上拋媚眼等的輕佻舉動，田澤解釋為自己「精神狀態不穩定」。據警察所指，田澤否認是自己擁有被搜出的可卡因，稱是由一同被捕的男友取得。然而日本警察並不相信田澤的供詞，並指出作為六本木夜場的著名人物，田澤早已因為毒品而被警察盯上，並相信她是當中重要的人物。
揭六本木濫藥內幕
據日本雜誌《FRIDAY》向一名熟知六本木夜場內幕的人士指，田澤有可能是按情況使用不同的藥物，因為氯安酮會令人有興奮快感，但會令人暈眩，而可卡因則可以保持清醒，有關人士指出「頂級女公關不能在客人面前完全喝醉。但是，當奉上昂貴的香檳，她們必須保持清醒。在這種情況下，她們會暫時離開，去洗手間吸食可卡因。這樣一來，她們就不會醉，頭腦也更清醒，更懂得逗客人開心。事實上，她們甚至可能滔滔不絕，把人嚇倒。我聽說過有富經驗的女公關，會向新人提供這些。」
有前六本木的夜場負責人透露：「自從疫情結束之後，感覺氯胺酮和可卡因像爆炸一樣蔓延開來。你可以通過他們的說話方式和眼神來判斷他們是否可疑。六本木可能是日本最賺錢的地區，但人員流動率也很高。有些人吸毒後就消失了。」報道指出，再度被捕後田澤或者將不再可以保釋，而且會送檢起訴。
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