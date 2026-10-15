日本警車扮可愛夜場女公關再被捕　驗出同時有食K仔

在今年9月，一名日本夜場女公關因為被發現家中服用可卡因被捕案，涉事的女子田澤梨乃據報在上星期再度被捕。原因是在警察對她進行檢驗時，發現她不只對可卡因呈陽性，還有氯安酮。這位六本木著名的女公關，在上次被捕時因為於警車內向傳媒拋媚眼引起關注。

日本媒體報道，27歲的田澤梨乃因為服用可卡因及氯安酮而涉嫌違反毒品管制法例而再度被拘捕。據日本媒體報道，田澤在之前的調查中未有回應是否認罪，表示需要等待律師商量決定。而據報在之前被捕於車上拋媚眼等的輕佻舉動，田澤解釋為自己「精神狀態不穩定」。據警察所指，田澤否認是自己擁有被搜出的可卡因，稱是由一同被捕的男友取得。然而日本警察並不相信田澤的供詞，並指出作為六本木夜場的著名人物，田澤早已因為毒品而被警察盯上，並相信她是當中重要的人物。