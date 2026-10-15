印度人妻逼婚遭情夫打死 暖爐烤屍滅證

印度馬哈拉施特拉邦(Maharashtra state)一名38歲人妻與一名33歲人夫維持了15年婚外情，早前她不斷逼婚惹怒情夫，兩人爭執，男子拿重物猛力重擊人妻頭部將她殺死，更用暖爐燒屍圖毀滅罪證……

新德里電視台等媒體報道，該名人妻與丈夫育有兩名女兒，表面家庭美滿，私下卻與33歲男子賈維德(Javed Sheikh Shahid Manyar)維持長達15年的婚外情。

賈維德同樣已婚，但人妻近年數度向他施壓要求結婚，雙方為此多次激烈口角。本月11日，賈維德赴人妻家中幽會，當晚兩人再因逼婚問題激烈爭吵，賈維德一怒之下隨手拿起重物朝人妻頭部猛力擊打，導致她倒地死亡。賈維德隨即用房內的暖爐靠近屍體高溫烘烤，企圖破壞屍體，製造死者出事假象。之後，他連夜乘搭火車逃回老家賈爾岡(Jalgaon)。